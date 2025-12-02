Тайный дом в Петербурге: где спрятана «женщина-витрувианец» и зеркальная уловка

Район Пески, что в исторической части Петербурга, хранит множество архитектурных сокровищ, порой оставаясь в тени более известных достопримечательностей.

Одним из таких скрытых жемчужин является дом Алексея Стрелина — здание, чья история тесно переплетена с судьбой купеческой династии, чьи кирпичи легли в основу знаковых строений города, включая легендарные «Кресты».

Архитектурная интрига: женщина-витрувианец и зеркала Гингера

В Петербурге есть два здания, где в холле висит изображение женщины, напоминающей знаменитого “Витрувианского человека” Леонардо да Винчи. Это дом Ульянова на Большой Пушкарской и дом Алексея Стрелина в Песках.

Архитектор зданий Сергей Гингер проявил недюжинную изобретательность, использовав “одно и то же изображение на стенах двух разных домов”.

Благодаря этой “зеркальной уловке” дом Стрелина привлекает внимание туристов. Построенный в 1910 году, он выполнен в стиле модерн как снаружи, так и внутри, демонстрируя пышность и элегантность того времени.

Парадные контрасты: сине-зеленая драма и желтая надежда

Дом Стрелина, расположенный на 5-й Советской улице, 7-9, имеет несколько парадных, каждая из которых имеет свой характер.

Традиционно, левая и правая парадные отличаются по цветовой гамме. Обычно это благодаря фантазии местных коммунальщиков.

Сохранность лестниц также разнится. Правая парадная, выдержанная в более светлых, желтоватых тонах, а вот её лестница, “судя по всему, давно ждет свой ремонт”.

Здесь еще сохранилась историческая плитка, местами “истоптанная до дыр”, а на верхних этажах можно найти дореволюционные рамы и деревянные двери с характерным узором.

Над некоторыми дверями установлены современные камеры, что говорит о том, что здесь не только коммунальные квартиры.

Левая парадная, более темная, в сине-зеленых тонах, предлагает иную атмосферу. У входа сохранилась будка для вахтера, возможно, уже не используемая.

Жильцы этой парадной, как кажется, более неравнодушны к поддержанию порядка: этажи украшены вазами с цветами, а краска на стенах держится лучше.

Откровения модерна: витражи и шпингалеты

Особый интерес представляет исторический витраж, расположенный между первым и вторым этажами левой парадной. Его рисунок в стиле модерн, изображающий “ветви яблони с листьями и плодами”, является редким свидетельством былой роскоши.

На этой лестнице ранее находился еще один витраж с изображением роз, но теперь он утрачен, его заменили наклейками на стекло, дешево имитирующими витражи.

На окнах обеих парадных, пусть и “закрашеных густым слоем краски”, все еще можно найти исторические шпингалеты-кремоны — детали, добавляющие аутентичности.

Кирпичная империя Стрелиных: от крестьянина до промышленника

Но кто же заказал такую красоту архитектору Гингеру? Заказчиком был Алексей Макарович Стрелин, представитель знаменитой купеческой династии, чья слава гремела в Петербурге XIX века благодаря кирпичным заводам.

Начав свой путь как “простой крестьянин”, Макарий Тимофеевич постепенно освоил ремесло и к 1875 году (или, по другим данным, к 1850-му) уже владел своим первым кирпичным заводом. В 1898 году он открыл второй.

Его сыновья, Василий Макарович и Алексей Макарович, продолжили дело отца. Алексей Макарович основал собственный завод в Овцино в 1899 году. Все заводы успешно работали вплоть до революции 1917 года.

Кирпичи, изменившие город: от больниц до “Крестов”

Кирпичи, произведенные на заводах Стрелиных, легли в основу множества городских построек: больниц, заводов, здания Суворовского музея на Кирочной улице, и, конечно же, знаменитой тюрьмы «Кресты».

“Можно сказать, с них начинались «Кресты»”, — отмечается в краеведческих материалах.

Уникальные клейма на кирпичах позволяют проследить историю династии. Имя Макария Тимофеевича увековечено надписями «М. Т. Стръелинъ», «Стръелинъ», «М. С.». Его сын Алексей Макарович выпускал продукцию с клеймом «А. М. С.».

Совместное производство с братом Василием отмечалось как «Бр-я. Стрълины». Существует также редкое клеймо «СтрелинЪ» с изображением звезды и стрелы, происхождение которого до конца не установлено.

Дом как наследие

Сегодня дом Алексея Стрелина является не просто жилым зданием. В 2001 году он был включен в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».

Этот дом — материальное свидетельство предприимчивости, мастерства и вклада купеческой семьи Стрелиных в облик и историю Санкт-Петербурга.