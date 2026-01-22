Скандал с подвохом: почему Джиган хочет разорвать брачный договор с Оксаной Самойловой

Юрист Сергей Жорин, который представляет интересы музыканта Джигана в вопросах развода с Оксаной Самойловой, выразил стремление к мирному урегулированию имущественных разногласий.
Главная тема судебного спора — раздел собственности, приобретённой во время брака, поскольку стороны расходятся в понимании, кому какая часть имущества должна перейти.
По словам Жорина, его подзащитный рассчитывает на получение половины общего имущества, несмотря на положения ранее заключённого брачного договора с иными условиями.
Как уточнил адвокат «Газете.Ru», он собирается подать требование о признании договора недействительным, поскольку, по его мнению, на момент подписания этого документа артист находился в тяжёлой ситуации.
Представители Оксаны Самойловой ещё не сообщили свою позицию, обсуждение по этой теме между сторонами не начиналось.
Сергей Жорин заявил:
“Хотя мне неизвестна реакция и настрой Оксаны, я надеюсь, что стороны смогут урегулировать дело миром.
Это самый благоприятный вариант в таких ситуациях. Крайне важно, чтобы после завершения процесса у бывших супругов остались уважение и доверие друг к другу, ведь они воспитывают четверых детей и, на мой взгляд, являются хорошими родителями.”
Процесс по вопросу расторжения брака прошёл 19 января, однако дальнейшее разбирательство было временно отложено судом.
Бывшие супруги воспитывают четверых детей. На текущий момент переговоры по корректному разделу имущества ещё не начинались.
