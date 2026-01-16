Пламя театра, забастовки и собачья карусель: что произошло 16 января в истории Петербурга

История Санкт-Петербурга — это череда ярких, порой драматических, событий, сконцентрированных в определённые даты.

16 января, в разные годы, этот город становился ареной для расцвета искусства, начала массовых протестов и неожиданных территориальных изменений.

1887: Сцена для легенд и пламя конца

16 января 1887 года на Адмиралтейской набережной, 4, состоялось торжественное открытие театра, построенного благодаря усилиям Валерьяна Панаева — инженера и увлеченного мецената.

Поскольку собственная труппа у заведения отсутствовала, его помещение активно сдавалось в аренду самым разным антрепренерам.

Здесь публика могла наслаждаться всем спектром театральных жанров — от серьезной драмы и оперы до камерных концертов и даже акробатических выступлений циркачей.

Сцена Панаевского театра была свидетельницей выступлений настоящих звезд. Итальянский тенор А. Мазини покорял ариями, а драматические артисты Е. Грановская и А. Нильский разыгрывали на подмостках бурные страсти.

Нельзя не упомянуть и молодого Федора Шаляпина, чей голос уже тогда обещал великое будущее. Театр процветал до 1917 года, пока 22 сентября не наступил его трагический финал.

«Санкт-Петербургские ведомости» зафиксировали катастрофу с леденящей откровенностью:

«В 2 часа 45 минут ночи раздались крики: «Пожар, спасайтесь!». К этому моменту весь зрительный зал был уже заполнен дымом. Горючий материал был в изобилии: горы фанерных посылочных ящиков на сцене, деревянные перегородки в зрительном зале и в ложах. Через несколько минут весь театр был объят пламенем…».

1905: Предвестие Кровавого воскресенья

В 1905 году 16 января (3 января по старому стилю) стало точкой отсчета для событий, потрясших всю империю. В Санкт-Петербурге началась забастовка на Путиловском заводе — ключевом промышленном предприятии.

Тысячи рабочих покинули свои места, требуя перемен. Эта акция протеста трансформировалась в шествие к Зимнему Дворцу, которое завершилось трагедией 22 января (9-го по старому стилю) — Кровавым воскресеньем.

Рабочие шли с иконами и портретами царя, неся петицию — челобитную, веря в мирное разрешение конфликта. Увы, реальность обернулась жестокой расправой.

“Выстрелы рассеяли толпу, оставив след в истории как поворотный момент”, — гласит историческая констатация, подводящая итог этому дню, который стал искрой, воспламенившей революционные вихри 1905 года.

1914: Кабаре для элиты богемы

16 января 1914 года демонстрировало совершенно иную сторону столичной жизни — богемную и артистическую.

В легендарной «Бродячей собаке», некоммерческом кабаре Общества интимного театра, состоялся костюмированный вечер под названием «Собачья карусель». На этом мероприятии не было места политике — только искусство и эксцентричность.

Инженер и поэт Николай Кругликов предстал перед публикой в одеянии шекспировской эпохи, а итальянский карикатурист и художник Иван Гранди облачился в экзотическое средневеково-японское одеяние.

Ольга Судейкина появилась в белом балахоне.

Газета «Биржевые ведомости» красочно запечатлела атмосферу:

«Художник Судейкин с товарищами все стены завесил бумагой и так их славно размалевал, что бродившая между столиками живая лохматая собака все время лаяла, вызывая подражателей среди публики и поддерживая веселое настроение…».

Эстрада была украшена зеленью и лампочками, создавая нечто “совершенно новое для петербургского глаза, свежее и молодое”. На вечере также выступала баронесса Клейст, исполнявшая восточные танцы под звуки зурны.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.