Агутин за 4490 и «Война и мир» вместо футбола: Петербург променял стадионы на театры этим летом

Лето в Петербурге — это не только белые ночи и прогулки по набережным. Это еще и сезон больших концертов.
Сервисы по продаже билетов подвели промежуточные итоги: стало ясно, чьи песни звучат из каждого утюга и почему театры внезапно «подвинули» футбол.
Агутин — снова номер один
Леонид Агутин опять захватил лидерство. Его «босоногий мальчик» идеально вписался в петербургское лето.
Интересно, что билеты в Северной столице в среднем дешевле, чем в Москве: 4 490 рублей против московских 5 334, пишет ТАСС со ссылкой на сервис Ticketland.
Хотя за год ценник подрос на 10%, фанатов это не остановило. Аншлаги в Северной столице подтверждают — классика поп-музыки сейчас в самом соку.
Родной «Ленинград» и вечное «Кино»
Петербург всегда любил своих. В топе ожидаемо оказались группы «Ленинград» и «Кино».
Шнуров по-прежнему собирает стадионы, а хиты Виктора Цоя в современной обработке привлекают и молодежь, и тех, кто помнит «Ленинградский рок-клуб».
Также в списке любимчиков — «Руки Вверх!». Видимо, ностальгия по 90-м — это лекарство, которое не надоедает. Следом идут «Звери» и Баста.
Сходить на них стоит в среднем 4 200 рублей. Дорого? Возможно. Но очереди на входе говорят об обратном.
Вместо футбола — в партер
Главный сюрприз сезона: петербуржцы (да и россияне в целом) стали реже ходить на спорт и чаще — в театры. Если прошлым летом все скупали билеты на матчи, то теперь в моде драма и классика.
Огромным спросом пользуются гастроли Театра имени Вахтангова. На «Войну и мир» или «Маскарад» билеты разлетаются как горячие пирожки.
Театральный бум стал настоящим трендом этого лета. Люди хотят живых эмоций и серьезных смыслов.
Фестивали у воды
Не музыкой единой. Фестиваль «Пляж 2.6» удерживает позиции уже второй год. Это главная точка притяжения для любителей альтернативы.
Средний чек здесь самый высокий — больше 6 500 рублей за билет. Но за атмосферу летнего драйва на свежем воздухе люди готовы платить.
Ранее «Городовой» рассказывал, кто выступит в Петербурге на концерте в честь праздника "Алые паруса".