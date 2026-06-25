Агутин за 4490 и «Война и мир» вместо футбола: Петербург променял стадионы на театры этим летом

Публика также любит поп-группы и фестивали.

Лето в Петербурге — это не только белые ночи и прогулки по набережным. Это еще и сезон больших концертов.

Сервисы по продаже билетов подвели промежуточные итоги: стало ясно, чьи песни звучат из каждого утюга и почему театры внезапно «подвинули» футбол.

Агутин — снова номер один

Леонид Агутин опять захватил лидерство. Его «босоногий мальчик» идеально вписался в петербургское лето.

Интересно, что билеты в Северной столице в среднем дешевле, чем в Москве: 4 490 рублей против московских 5 334, пишет ТАСС со ссылкой на сервис Ticketland.

Хотя за год ценник подрос на 10%, фанатов это не остановило. Аншлаги в Северной столице подтверждают — классика поп-музыки сейчас в самом соку.

Родной «Ленинград» и вечное «Кино»

Петербург всегда любил своих. В топе ожидаемо оказались группы «Ленинград» и «Кино».

Шнуров по-прежнему собирает стадионы, а хиты Виктора Цоя в современной обработке привлекают и молодежь, и тех, кто помнит «Ленинградский рок-клуб».

Также в списке любимчиков — «Руки Вверх!». Видимо, ностальгия по 90-м — это лекарство, которое не надоедает. Следом идут «Звери» и Баста.

Сходить на них стоит в среднем 4 200 рублей. Дорого? Возможно. Но очереди на входе говорят об обратном.

Вместо футбола — в партер

Главный сюрприз сезона: петербуржцы (да и россияне в целом) стали реже ходить на спорт и чаще — в театры. Если прошлым летом все скупали билеты на матчи, то теперь в моде драма и классика.

Огромным спросом пользуются гастроли Театра имени Вахтангова. На «Войну и мир» или «Маскарад» билеты разлетаются как горячие пирожки.

Театральный бум стал настоящим трендом этого лета. Люди хотят живых эмоций и серьезных смыслов.

Фестивали у воды

Не музыкой единой. Фестиваль «Пляж 2.6» удерживает позиции уже второй год. Это главная точка притяжения для любителей альтернативы.

Средний чек здесь самый высокий — больше 6 500 рублей за билет. Но за атмосферу летнего драйва на свежем воздухе люди готовы платить.

Ранее «Городовой» рассказывал, кто выступит в Петербурге на концерте в честь праздника "Алые паруса".