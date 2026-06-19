Пять ведущих-артистов и хиты из «Ландышей»: раскрыты подробности сценария «Алых парусов — 2026»

Праздник будет поделен на несколько этапов.

Совсем скоро Петербург снова превратится в сказку. 27 июня город отметит праздник «Алые паруса».

Это не просто вечеринка для бывших школьников, а грандиозное шоу, которое смотрят миллионы людей по всей стране. Рассказываем, что ждет гостей в этом году.

Кто выйдет на сцену?

Организаторы собрали очень мощный состав артистов. Музыка найдется на любой вкус: от легендарных хитов до того, что сейчас крутят в соцсетях.

В пресс-службе Пятого канала рассказали, что главной звездой вечера станет певица Ёлка. Также свои хиты споют:

Люся Чеботина и Юлианна Караулова;

Алёна Свиридова;

Татьяна Куртукова (исполнительница хита «Матушка»);

Юлия Пересильд;

Рокеры TRITIA и электронщики Filatov & Karas.

Пятеро ведущих и полное погружение

В этот раз привычный формат изменили. Вместо двух ведущих на сцене будет сразу пятеро: Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров, Ника Здорик, Сергей Городничий и Даша Александрова.

Они не будут просто объявлять номера. Ведущие станут полноценными героями шоу, будут участвовать в сценках и петь вместе с артистами.

Больше, чем просто песни: в чем идея?

Весь концерт превратится в историю взросления. Шоу разбили на смысловые части. Сначала артисты споют о мечтах и смелости сделать первый шаг.

Затем — о трудностях, которые закаляют характер. В конце прозвучит главная мысль: каждый выпускник — сам автор своей судьбы.

Что еще нужно знать: корабль и салют

Концерт на площади — это только половина праздника. Самый зрелищный момент начнется позже, на Неве.

Бриг «Россия». Главный символ праздника — корабль с настоящими алыми парусами. В этом году он снова пройдет по Неве под классическую музыку и залпы салюта. Пиротехническое шоу. Это одно из самых масштабных световых шоу в мире. Огни запускают прямо с воды и с Троицкого моста. Белые ночи. Праздник проходит в самое красивое время в Петербурге, что добавляет магии.

Немного истории

«Алые паруса» придумали еще в 1968 году, но потом традиция прервалась. В современном виде праздник возродили в 2005 году. С тех пор он стал визитной карточкой города.

Организуют его Пятый канал, правительство города и банк «РОССИЯ».

Если вы не в Петербурге — не расстраивайтесь. Трансляция на Пятом канале позволит рассмотреть всё даже лучше, чем из толпы на набережной. Не пропустите!

Ранее «Городовой» рассказывал, что на время праздника запретят продажу алкоголя.