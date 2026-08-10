В Петербурге некому работать: кто попал в дефицит и почему высокие зарплаты больше не спасают

Представьте картину: зарплаты растут, а работать все равно некому. В Петербурге сейчас происходит именно это.
Городу катастрофически не хватает самых разных сотрудников — от обычных дворников до квалифицированных врачей, сообщает "ДП" со ссылкой на hh.ru.
Кто в самом большом дефиците?
Больше всего Петербургу не хватает рабочих, медиков, продавцов и работников сферы услуг.
На первом месте по дефициту неожиданно оказались дворники. На одну вакансию не набирается даже двух резюме.
За чистые дворы сегодня предлагают в среднем 58,4 тысячи рублей, но очереди из желающих нет.
Не менее остро стоят дела и в других сферах:
- Продавцы, кассиры и фармацевты. Им готовы платить от 73 до 89 тысяч рублей.
- Повара и пекари. Доход этих специалистов вырос до 93,4 тысячи.
- Парикмахеры. Мастерам предлагают от 70 до 115 тысяч рублей.
Доктора нарасхват и подвох с парикмахерами
С врачами ситуация критическая. Им предлагают в среднем 119 тысяч рублей в месяц, а верхняя планка доходит до 211 тысяч.
Почему их не хватает? В городе открывается много частных клиник. Они активно переманивают лучших докторов, чтобы те приводили за собой пациентов.
К тому же клиники всё чаще запрещают врачам совмещать работу в нескольких местах, удерживая их только у себя.
А вот с парикмахерами всё интереснее. Зарплата в 115 тысяч рублей — это не оклад. Салоны просто вынуждены отдавать мастерам до 50% от выручки.
Если этого не сделать, мастер уйдет работать на дом или откроет кабинет как самозанятый. Но чтобы действительно получать такие деньги, парикмахеру нужно пахать полный день и иметь огромную базу клиентов.
Откуда взялась эта проблема?
Нехватка людей возникла не вчера. На это есть три главные причины:
- Демография. В трудоспособный возраст вошло малочисельное поколение 90-х. Молодых рабочих рук в стране физически стало меньше.
- Отток в курьеры и маркетплейсы. Массовый персонал (те же потенциальные дворники или уборщики) уходит в доставку и на склады. Там часто платят каждый день, а требования к кандидатам минимальные.
- Конкуренция за «звезд». В медицине и услугах компании дерутся за опытных профи, а новичков брать и учить хотят не все.
Почему просто поднять зарплату больше не помогает?
Раньше рецепт был прост: подними зарплату на 10 тысяч — и люди прибегут. Сейчас этот трюк не работает.
Эксперты говорят, что рынок уперся в потолок. Он быстро привыкает к новым цифрам, деньги перестают быть главным мотивом.
Чтобы удержать и привлечь людей, работодателям приходится придумывать что-то еще:
- Искать людей в других сферах и переобучать их за свой счет.
- Предлагать гибкий график или частичную занятость.
- Вводить приятные бонусы: хорошую страховку (ДМС), оплату мобильной связи, бесплатные обеды и проезд.
Итог простой: время дешевой рабочей силы прошло. Теперь работодателям придется бороться за каждого человека не только рублем, но и комфортными условиями труда.
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