Владимир Пресняков

Нечаянно брошенная фраза выдала проблемы в паре.
Группы «Руки вверх!», «Король и шут» и король русского шансона Михаил Круг возглавляют тройку самых популярных отечественных исполнителей по запросам россиян. Статистику за последний год собрали аналитики социальной сети ЯRUS.
Наследник звездных родителей в сентябре пойдет в первый класс.
Даже в нетрезвом виде певец умудрился отыграть концерт на все сто.
Певица Наталья Подольская на семейный отдых у моря пригласила сестру Юлиану с ее детьми.
Исполнители с удовольствием придут к вам в гости, если вы им согласитесь заплатить.
«Босоногий мальчик» снова дал повод подозревать нелады в семье.
Программа будет интересна зрителям всех возрастов, уверяют ведущие.
Происшествие с мальчиком нарушило планы всей семьи.
Певица искренне наслаждается материнством.
Старший сын Артемий осенью пойдет в первый класс.
Внук Примадонны признался, что советуется с отцом.
Бывший зять Примадонны признался, что не часто с ней пересекается.
53-летний артист покаялся перед старшим наследником.
Сыну известного музыканта не понравился пост, который опубликовал его отец
Меню новогоднего стола некоторых артистов отечественного шоу-бизнеса удивляет
Звездные супруги позаботились о будущем месте проживания своих отпрысков
Музыканту мешает родство с известными людьми
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Артист признался, что ни о чем не жалеет