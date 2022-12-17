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Владимир Пресняков

Общество
«Руки Вверх!» — лидер по поисковым запросам среди российских исполнителей
 Группы «Руки вверх!», «Король и шут» и король русского шансона Михаил Круг возглавляют тройку самых популярных отечественных исполнителей по запросам россиян. Статистику за последний год собрали аналитики социальной сети ЯRUS. 
27 окт 2022 17:44
Шоу-бизнес Алла Пугачева Григорий Лепс Полина Гагарина Сергей Жуков Любовь Успенская Леонид Агутин Наташа Королева
Не нравится — не слушай: сколько просят звезды за приватное выступление
Исполнители с удовольствием придут к вам в гости, если вы им согласитесь заплатить.
25 июл 2022 21:17
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