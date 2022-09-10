Сын Кристины Орбакайте не особо распространяется о своей жизни.
Парню достались лучшие черты от обоих родителей, считают фанаты.
Никита Пресняков пошел по следам бабушки и решил посвятить жизнь музыке.
Внук певицы Аллы Пугачевой уже пять лет женат на модели Алене Красновой.
Фронтмен группы MULTIVERSE за последние пять лет изменился как внешне, так и внутренне.
Знаменитая фамилия — это хороший старт, но она же может обернуться проблемой.
Звездные родители открыли музыканту все двери, но забыли предупредить о цене успеха.
Певица также взяла с собой в поезду дочь Клавдию.
Недвижимость певицы находится в престижном районе Майами.
Не успел молодой музыкант покинуть пределы страны, как его уже «сплавили» в эмиграцию.
Счастливая жена и мама не препятствует общению сына с единокровным братом.
Внук Примадонны получал образование в Нью-Йорке.
Внук Примадонны признался, что советуется с отцом.
Сын Орбакайте возмущен фейками о том, что устраивает «пиры» в доме бабушки.
Старший внук Аллы Пугачевой с женой побывал на юбилее Филиппа Киркорова.
Часть ее Примадонне подарили.
Сын Кристины Орбакайте выступал в костюме Козерога.
В выходные вышел десятый выпуск передачи.
Примадонна с семьей пока находится в Израиле.
Музыкант подозревает, что под маской Козерога скрывается ее внук Никита Пресняков.