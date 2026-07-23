Раньше гортензия цвела скудно — 3 шага превратили её в море крупных соцветий

Вторая половина лета — время, когда гортензии становятся главным украшением сада. Их крупные соцветия не уступают по красоте даже розам. Однако, чтобы растение радовало обильным цветением, важно соблюдать несколько простых правил ухода, пишет автор блога "Посад".
Сорт — основа красоты
От выбора сорта зависит очень многое. Современные гибриды предлагают гортензии на любой вкус: с розовеющими соцветиями, щитковидной или шапковидной формой, прямыми или поникающими побегами. Если сорт подобран неправильно, рассчитывать на эффектное цветение не стоит.
Обрезка — ключ к размеру соцветий
Обрезка влияет не только на форму куста, но и на величину цветочных шапок. Чем меньше побегов оставлено, тем крупнее будут соцветия. Древовидную гортензию с гибкими ветками обрезают на 4 почки, с прочными — на 2. Для получения суперкрупных цветков оставляют только самые мощные побеги, остальные срезают у земли. Метельчатая гортензия в первые 2–3 года не цветёт — это норма.
Подкормки и кислотность почвы
Гортензия любит кислую почву, поэтому её удобряют подкормками для хвойных. Весной и осенью рассыпают горсть гранул под кустом (осенью — без азота). Почву подкисляют мульчей из дубовых листьев, хвои или кислого торфа. Пару раз за сезон можно пролить приствольный круг раствором электролита для поддержания кислотности. Рыхлить землю не рекомендуется — корни поверхностные.
Полив — основа основ
Без обильного полива пышного цветения не будет. Минимум — ведро воды под куст раз в неделю, для взрослой метельчатой гортензии — два ведра. Удобрения вносят только после полива и снова проливают водой. В сухой сентябрь поливы продолжают до начала листопада.
Личный опыт автора
Сначала моя гортензия цвела скудно, пока я не узнала о правильной обрезке и подкормках. Соседка посоветовала удобрения для хвойных и мульчирование хвоей. Через год куст превратился в шапку огромных соцветий. Теперь у меня их пять, и я планирую сажать ещё.
Вывод
Пышное цветение гортензии достигается правильным сортом, грамотной обрезкой, подкормками для кислой почвы и обильным поливом. Соблюдение этих правил превратит сад в море крупных соцветий.
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