Кисточки – в топку: вот как нанести масло на сковороду нанослоем – минимум жира, максимум пользы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
2 шт. в воду – и под замиокулькас: мощные ветки лезут как по расписанию, глянцевые листья – зеленее травы – что даю в апреле Полезное
В Москве дороже: сколько петербуржцы тратят в ресторанах и где оставляют больше всего денег Город
Нежное сливочное картофельное пюре – как в ресторане: секреты и хитрости шеф-поваров Полезное
Весенний Санкт-Петербург: фотосессия с тюльпанами — топ-6 мест в городе для эффектных кадров Вопросы о Петербурге
Как сэкономить на авиабилетах: 4 хитрости — и перелет обойдется дешевле чашки кофе в аэропорту Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Кисточки – в топку: вот как нанести масло на сковороду нанослоем – минимум жира, максимум пользы

Опубликовано: 24 апреля 2026 20:05
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как нанести масло на сковородку тончайшим слоем – лайфхак

Чем меньше масла – тем полезнее еда, но нанести его тонким слоем – сложная задача. На ум сразу приходят силиконовые кисточки, однако и у них есть недостаток – отмыть их от жира очень сложно. К счастью, есть способ за пару секунд покрыть сковородку тончайшим слоем масла. Этим лайфхаком поделилась автор Правда.Ру Ольга Сакиулова.

Как сэкономить масло и снизить от него вред

Сегодня на маркетплейсах и в отделах кухонных аксессуаров можно найти специальные распылители для масла с дозатором. Такие устройства распыляют жидкое масло в мельчайшие капли, которые распределяются по поверхности сковороды тонким равномерным слоем.

При быстром нажатии дозаторы распыляют «облачком» (подходит для легкого сбрызгивания салатов), при медленном – струей (идеально для покрытия сковороды). Как сообщают производители, с таким аксессуаром экономия масла может достигнуть целых 68%.

Отзывы у таких распылителей только положительные:

"Расход масла уменьшился до минимума, распыление равномерное, салатик заправлять одно удовольствие. Ничего не плавает в масле, все чистенько, аккуратно. К покупке рекомендую" - оставил свой отзыв Вячеслав С.

"Такая нужная вещь! Такая экономия масла, особенно если это Extra Vergen - оливковое 50 мг на семью на 1,5 месяца! А отсюда чем меньше масла, тем меньше каллорий «сожрал» отсюда и талия может когда появиться! Нужная вещь!" - рассказала о своих впечатлениях Виктория П.

Тонкости и секреты

Добавьте в дозатор с маслом ваши любимые специи и приправы, и тогда блюда заиграют новыми красками.

Также автор напомнила, что если дома у вас есть пустой флакон от косметического средства, то можно использовать и его. Просто тщательно его промойте и время от времени проверяйте, чтобы масло не забивало механизм.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью