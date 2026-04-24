Кисточки – в топку: вот как нанести масло на сковороду нанослоем – минимум жира, максимум пользы

Чем меньше масла – тем полезнее еда, но нанести его тонким слоем – сложная задача. На ум сразу приходят силиконовые кисточки, однако и у них есть недостаток – отмыть их от жира очень сложно. К счастью, есть способ за пару секунд покрыть сковородку тончайшим слоем масла. Этим лайфхаком поделилась автор Правда.Ру Ольга Сакиулова.
Как сэкономить масло и снизить от него вред
Сегодня на маркетплейсах и в отделах кухонных аксессуаров можно найти специальные распылители для масла с дозатором. Такие устройства распыляют жидкое масло в мельчайшие капли, которые распределяются по поверхности сковороды тонким равномерным слоем.
При быстром нажатии дозаторы распыляют «облачком» (подходит для легкого сбрызгивания салатов), при медленном – струей (идеально для покрытия сковороды). Как сообщают производители, с таким аксессуаром экономия масла может достигнуть целых 68%.
Отзывы у таких распылителей только положительные:
"Расход масла уменьшился до минимума, распыление равномерное, салатик заправлять одно удовольствие. Ничего не плавает в масле, все чистенько, аккуратно. К покупке рекомендую" - оставил свой отзыв Вячеслав С.
"Такая нужная вещь! Такая экономия масла, особенно если это Extra Vergen - оливковое 50 мг на семью на 1,5 месяца! А отсюда чем меньше масла, тем меньше каллорий «сожрал» отсюда и талия может когда появиться! Нужная вещь!" - рассказала о своих впечатлениях Виктория П.
Тонкости и секреты
Добавьте в дозатор с маслом ваши любимые специи и приправы, и тогда блюда заиграют новыми красками.
Также автор напомнила, что если дома у вас есть пустой флакон от косметического средства, то можно использовать и его. Просто тщательно его промойте и время от времени проверяйте, чтобы масло не забивало механизм.
