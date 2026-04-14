Что лучше – рафинированное или нерафинированное масло: эксперт дал четкий ответ

Масло – такой же важный ингредиент блюда, как и остальные продукты. Это среда, где готовится еда, и от ее правильного выбора зависит результат. Общепринятым считается, что именно нерафинированное масло – идеальный вариант, однако эксперт Дмитрий Змиевский развенчивает этот миф.
Рафинированное масло
Его сила – в способности выдерживать значительный нагрев. За счет специальной обработки повышается его стабильность. Во время жарки оно не дымит, не пахнет, сохраняет изначальную структуру. Из минусов – отсутствие яркого вкуса и аромата.
По словам Дмитрия Змиевского, именно рафинированное масло более безопасно для жарки, хоть и не такое натуральное, в отличие от своего «конкурента».
Нерафинированное масло
Это натуральный продукт, у которого есть и аромат, и вкус – такое масло делает блюдо насыщенным и живым. Для салатов это идеальный вариант.
Однако нерафинированное масло чувствительно к агрессивной жарке. Для таких целей оно не предназначено. На сковороде оно быстро начинает дымить, его структура разрушается, и его польза становится спорной.
В то же время можно жарить и на нерафинированном масле, но важно соблюдать ряд условий. Готовить нужно на слабом, максимум – на среднем огне, избегая перегревания. Так, рафинированное масло отлично подходит для приготовления яичницы или для легкой обжарки овощей.
Однако в случае с длительной жаркой или с продуктами, где нужна хрустящая корочка, лучше выбрать рафинированное масло.
