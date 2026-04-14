Что лучше – рафинированное или нерафинированное масло: эксперт дал четкий ответ
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Первый дворец любви в Санкт-Петербурге: как отмечали первые красивые свадьбы Советского союза Вопросы о Петербурге
Салат "Ольга", который превзошел "Цезарь": понадобится пекинская капуста – идеально и на праздник, и на каждый день Полезное
Синоптики рассказали, когда ждать возвратных заморозков: в каких регионах похолодает во второй половине апреля 2026 года Полезное
Беглов анонсировал масштабный ремонт: 2,8 млн кв. метров дорог в Петербурге Город
Ремонт на дамбе: КАД перекроют поэтапно Город
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Что лучше – рафинированное или нерафинированное масло: эксперт дал четкий ответ

Опубликовано: 14 апреля 2026 23:29
 Проверено редакцией
Что лучше – рафинированное или нерафинированное масло: эксперт дал четкий ответ
Что лучше – рафинированное или нерафинированное масло: эксперт дал четкий ответ
Legion-Media
На каком масле безопаснее жарить – отвечает эксперт

Масло – такой же важный ингредиент блюда, как и остальные продукты. Это среда, где готовится еда, и от ее правильного выбора зависит результат. Общепринятым считается, что именно нерафинированное масло – идеальный вариант, однако эксперт Дмитрий Змиевский развенчивает этот миф.

Рафинированное масло

Его сила – в способности выдерживать значительный нагрев. За счет специальной обработки повышается его стабильность. Во время жарки оно не дымит, не пахнет, сохраняет изначальную структуру. Из минусов – отсутствие яркого вкуса и аромата.

По словам Дмитрия Змиевского, именно рафинированное масло более безопасно для жарки, хоть и не такое натуральное, в отличие от своего «конкурента».

Нерафинированное масло

Это натуральный продукт, у которого есть и аромат, и вкус – такое масло делает блюдо насыщенным и живым. Для салатов это идеальный вариант.

Однако нерафинированное масло чувствительно к агрессивной жарке. Для таких целей оно не предназначено. На сковороде оно быстро начинает дымить, его структура разрушается, и его польза становится спорной.

В то же время можно жарить и на нерафинированном масле, но важно соблюдать ряд условий. Готовить нужно на слабом, максимум – на среднем огне, избегая перегревания. Так, рафинированное масло отлично подходит для приготовления яичницы или для легкой обжарки овощей.

Однако в случае с длительной жаркой или с продуктами, где нужна хрустящая корочка, лучше выбрать рафинированное масло.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью