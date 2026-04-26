Что сделать с комнатными растениями в мае: правила, без которых цветения не дождетесь — напутствия опытной цветочницы Полезное
Четырехдневная рабочая неделя: жителям Петербурга назвали, сколько выходных в мае Город
Когда лучше посещать Турцию - все зависит от целей: полезный гайд для путешественников из России Полезное
Шашлыки под вопросом: почему в Петербурге сбился график весны и когда ждать заветные +10 Город
Дорога, которой нет: почему грандиозный железный путь через Сибирь существует только на картах Полезное
Для курицы - идеально: какие 4 специи превратят мясо в нежное облако с ресторанным вкусом

Опубликовано: 26 апреля 2026 08:49
 Проверено редакцией
Лучшие приправы для курицы 

Курица – это основа многих блюд, но часто ей не хватает сочности. Чтобы превратить обычное куриное филе в настоящий шедевр или сделать запеченную птицу звездой любого застолья, нужно уделить внимание специям, пишет портал "Радиоточки".

Соль и свежемолотый черный перец

Это не просто приправы, а настоящие помощники в создании вкуса. Соль не только придает блюду нужную насыщенность, но и способствует образованию аппетитной корочки. Черный перец же добавляет легкую пикантность и приятный древесный аромат. Не забывайте, что свежемолотый перец всегда выигрывает у готового порошка по богатству своего букета.

Сушеный чеснок

Отличная альтернатива свежему, особенно когда речь идет о высоких температурах. Он не горит при запекании или жарке, но при этом насыщает блюдо глубоким, сладковатым чесночным ароматом.

Паприка

Это настоящий "художник" на кухне. Сладкая паприка придает курице тот самый желанный золотисто-красный оттенок и мягкий, чуть сладковатый вкус. А вот копченая паприка – это уже совсем другая история. Она создает иллюзию приготовления на открытом огне. Это идеальный выбор для крылышек или голеней.

Луковый порошок

Еще один секретный ингредиент. Подобно чесноку, он дарит концентрированный, сладковатый вкус, который прекрасно гармонирует с нежностью куриного мяса, не заглушая его собственный аромат.

Ранее портал "Городовой" рассказал какие специи необходимо использовать для приготовления плова.

Автор:
Татьяна Идулбаева
