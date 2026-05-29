Россию накроет волна непогоды: грозы, град и температура почти как осенью
Россию накроет волна непогоды: грозы, град и температура почти как осенью

Опубликовано: 29 мая 2026 09:34
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Синоптики предупреждают о непогоде.

После нескольких дней аномального тепла сразу несколько регионов России готовятся к резкому ухудшению погоды. Синоптики предупреждают о грозах, граде, сильном ветре и заметном похолодании.

Сибирь: жара сменится грозами и градом

В Омской области 29 мая температура заметно снизится: днём ожидается всего +19…+24 градуса. В северных районах прогнозируются сильные дожди, грозы и град. Похожая ситуация сложится и в Новосибирской области.

В Новосибирске самым неспокойным днём станет пятница, 29 мая. Синоптики прогнозируют ливни, грозы и возможный град. Дневная температура опустится до +15…+20 градусов, хотя отдельные районы ещё успеют прогреться до +25.

Москва: холод почти как осенью

Центральную Россию продолжит накрывать североатлантический циклон. В ночь на 29 мая в Москве температура может опуститься до +3…+6 градусов, а по области — почти до +1, рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Днём воздух прогреется лишь до +7…+12 градусов. Синоптики отмечают, что прохладная и дождливая погода сохранится до выходных. При этом уже с началом июня ситуация постепенно улучшится: температура вновь поднимется до +17…+20 градусов.

Сочи: шторм и опасный ветер

Непогода доберётся и до юга страны. В Сочи и на федеральной территории "Сириус" в ближайшие несколько дней ожидаются сильные грозы и штормовой ветер.

Порывы могут достигать 20 метров в секунду. Кроме того, на море прогнозируется шторм до 4 баллов, а высота волн местами составит около двух метров. Нестабильная погода сохранится на курорте как минимум до конца мая.

