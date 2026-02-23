Городовой / Город / 300 метров славы: Георгиевская лента растянута в Петербурге ко Дню защитника
300 метров славы: Георгиевская лента растянута в Петербурге ко Дню защитника

Опубликовано: 23 февраля 2026 15:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU
Акция стала знаком уважения к тем, кто отдал жизнь при исполнении служебного долга.

В Санкт-Петербурге ко Дню защитника Отечества организовали крупную патриотическую акцию. Свыше 1,5 тысячи участников развернули на Аллее Героев 300-метровую Георгиевскую ленту — символ воинской доблести и памяти о героях, защищавших Родину.

Активисты возложили цветы к памятнику маршалу Победы Георгию Жукову и почтили павших минутой молчания, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Как отметили организаторы, это проявление почтения к тем, кто погиб на посту, и солидарности с военными, сейчас выполняющими боевые задачи.

Акция завершилась коллективным поздравлением.

Автор:
Юлия Аликова
Город
