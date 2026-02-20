Провели отпуск в Таиланде - лучше остались бы дома: недостатки курорта, о которых молчат туроператоры

Какие минусы имеет популярный у россиян курорт

Таиланд является мечтой для многих туристов. Песчаные пляжи, чистое море, жаркий климат ежегодно манят туристов со всего мира. В последнее время курорт стал особенно привлекательным для россиян. Но реальность сильно отличается от той идеальной картинки, которая создается в голове. Перед полетом в эту страну нужно больше узнать о недостатках.

Высокая вероятность отравления

Отравление представляет собой опцию, которая включена в отдых практически каждого туриста. Проблема актуальна не только для Таиланда, но и других стран Юго-Восточной Азии. Перед поездкой важно обязательно собрать дорожную аптечку.

«Как избежать? Пейте бутилированную воду, не берите напитки со льдом, мойте руки и фрукты, в первые дни отпуска будьте поумереннее с пищей, а также не ешьте подозрительную еду — например, долго лежавшие на жаре нарезанные фрукты и суши с лотков», - сообщает портал MAKE-TRIP.RU.

Тропический климат

Каждый турист представляет Таиланд солнечным. Но здесь есть сезон дождей, который изрядно способен испортить отпуск. На море часто могут наблюдаться сильные волны, из-за чего не получится купаться. Жара также будет доставлять массу хлопот. Воздух здесь влажный, поэтому высокая температура воздуха переносится очень тяжело.

Морские обитатели

В теплых тропических водах живут ядовитые медузы, скаты-хвостоколы и ежи. Особенно опасны некоторые виды медуз – португальский кораблик и морская оса. Последнее существо считается самым ядовитым в мире. Чаще всего медуз можно встретить с июня по ноябрь.

Отбойные течения

«На Пхукете больше всего отбойных течений на пляже Карон. Обычно за тягунами следят спасатели: если заметили, ставят флаги, и тогда купаться можно только в обозначенных местах. Но самое страшное, что течения бывают спонтанные, и такие не всегда получается отследить — они возникают и пропадают», - рассказал источник.

Шум и мусор

Если прогуляться по улицам городов, то получится увидеть Азию во всей красе: мусор, паутины проводов, шум транспорта, большое количество рекламы, стихийные парковки, неприятные запахи. Чисто в Таиланде может быть только на пляжах, так как на них запрещается мусорить.

