«Золотое кольцо» из Петербурга: путешествие к древним сокровищам России

Опубликовано: 20 февраля 2026 22:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Поезд оснащен современными вагонами СВ и купе.

Новый туристический маршрут «По Золотому кольцу» отправился из Санкт-Петербурга в свой первый рейс, объявила пресс-служба РЖД.

Туристы проведут праздничные дни, знакомясь с Ярославлем, Нерехтой, Костромой, Владимиром и Суздалем.

В экскурсионную программу включены главные памятки: ярославская «Стрелка», старинные улицы Нерехты, ремесленные традиции Костромы, а также исторические центры Владимира и Суздальского кремля.

Поезд оборудован комфортными вагонами СВ и купе с кондиционерами и розетками для гаджетов. Дополнительно организуют экскурсии с мастер-классами и дегустациями, чтобы лучше ощутить колорит посещаемых городов.

Автор:
Юлия Аликова
