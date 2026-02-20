«Золотое кольцо» из Петербурга: путешествие к древним сокровищам России

Новый туристический маршрут «По Золотому кольцу» отправился из Санкт-Петербурга в свой первый рейс, объявила пресс-служба РЖД.
Туристы проведут праздничные дни, знакомясь с Ярославлем, Нерехтой, Костромой, Владимиром и Суздалем.
В экскурсионную программу включены главные памятки: ярославская «Стрелка», старинные улицы Нерехты, ремесленные традиции Костромы, а также исторические центры Владимира и Суздальского кремля.
Поезд оборудован комфортными вагонами СВ и купе с кондиционерами и розетками для гаджетов. Дополнительно организуют экскурсии с мастер-классами и дегустациями, чтобы лучше ощутить колорит посещаемых городов.