С августа пенсионерам начнут доплачивать автоматически: кому придут новые выплаты

Часть прибавок начнёт действовать уже с 1 августа, а осенью запланирована индексация военных пенсий.

При этом обращаться с заявлениями никуда не придётся — все изменения произведут автоматически, рассказала "Российской газете" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова.

Что изменится с 1 августа

В августе Социальный фонд проведёт ежегодный перерасчёт страховых пенсий работающим пенсионерам. Повышение коснётся россиян, которые официально работали в течение 2025 года и за которых работодатели перечисляли страховые взносы.

"Если человек трудился в 2025 году, а в начале 2026-го уволился, перерасчет в августе 2026-го все равно состоится, так как взносы за 2025 год уже сформировали его пенсионные права", — рассказала Финогенова.

Размер прибавки будет зависеть от количества накопленных пенсионных баллов с 2025 года. Учтут не более трёх баллов за этот период. С учётом стоимости одного пенсионного коэффициента в 2026 году максимальная ежемесячная доплата составит 470 рублей 28 копеек.

Если баллов накоплено меньше, то и прибавка окажется ещё ниже.

Кому перерасчёт не положен

Повышение не затронет пенсионеров, которые работали неофициально и за которых не перечислялись страховые взносы.

Также перерасчёт по данной схеме не предусмотрен для получателей социальных пенсий, так как у них отсутствуют индивидуальные пенсионные коэффициенты.

Вырастут накопительные пенсии

Дополнительное повышение получат россияне, которым уже назначены выплаты из пенсионных накоплений.

Для получателей накопительной пенсии размер выплат увеличится на 17,3%. Тем, кто получает срочную пенсионную выплату, перерасчёт произведут на 19,3%.

Эти показатели связаны с результатами инвестирования пенсионных накоплений за предыдущий год.

Осенью повысят военные пенсии

Следующий этап повышения запланирован на 1 октября 2026 года. В этот период ожидается индексация военных пенсий.

Размер повышения будет определён отдельными решениями правительства и законодательными актами.

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