Поход в медклинику станет другим: с 1 сентября вступают в силу важные изменения для миллионов россиян

Нововведения затронут как пациентов, так и медицинские организации, сообщает ТАСС.
Договор с клиникой можно будет оформить онлайн
Одним из главных изменений станет возможность дистанционного заключения договора на оказание платных медицинских услуг.
Если у клиники есть сайт или мобильное приложение, пациент сможет оформить необходимые документы без визита в клинику. Это позволит сократить время на подготовку и запись к специалистам.
Медицинские данные возьмут под дополнительный контроль
Новые правила также обяжут частные клиники соблюдать требования по передаче сведений в государственную информационную систему здравоохранения.
Предполагается, что это поможет сделать работу медицинских учреждений более прозрачной и улучшить обмен данными между различными структурами системы здравоохранения.
Для анонимных услуг отменяют обязательное указание паспорта
Ещё одно важное изменение касается пациентов, которые пользуются анонимными медицинскими услугами.
Теперь при оформлении договора в таких случаях не нужно будет указывать паспортные данные.
Клиники будут обязаны точнее указывать сроки
Если раньше в документах указывались условия и сроки ожидания медицинской помощи, то теперь клиники должны будут прописывать конкретные сроки предоставления самих платных услуг.
Ранее мы писали о том, что с 1 июля для владельцев счётчиков воды меняются правила.