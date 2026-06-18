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Поход в медклинику станет другим: с 1 сентября вступают в силу важные изменения для миллионов россиян

Опубликовано: 18 июня 2026 10:22
 Проверено редакцией
Поход в медклинику станет другим: с 1 сентября вступают в силу важные изменения для миллионов россиян
Поход в медклинику станет другим: с 1 сентября вступают в силу важные изменения для миллионов россиян
Legion-Media
С 1 сентября в России начнут действовать обновлённые правила оказания платных медицинских услуг.

Нововведения затронут как пациентов, так и медицинские организации, сообщает ТАСС.

Договор с клиникой можно будет оформить онлайн

Одним из главных изменений станет возможность дистанционного заключения договора на оказание платных медицинских услуг.

Если у клиники есть сайт или мобильное приложение, пациент сможет оформить необходимые документы без визита в клинику. Это позволит сократить время на подготовку и запись к специалистам.

Медицинские данные возьмут под дополнительный контроль

Новые правила также обяжут частные клиники соблюдать требования по передаче сведений в государственную информационную систему здравоохранения.

Предполагается, что это поможет сделать работу медицинских учреждений более прозрачной и улучшить обмен данными между различными структурами системы здравоохранения.

Для анонимных услуг отменяют обязательное указание паспорта

Ещё одно важное изменение касается пациентов, которые пользуются анонимными медицинскими услугами.

Теперь при оформлении договора в таких случаях не нужно будет указывать паспортные данные.

Клиники будут обязаны точнее указывать сроки

Если раньше в документах указывались условия и сроки ожидания медицинской помощи, то теперь клиники должны будут прописывать конкретные сроки предоставления самих платных услуг.

Ранее мы писали о том, что с 1 июля для владельцев счётчиков воды меняются правила.

Автор:
Александр Асташкин
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