С 1 июля для владельцев счётчиков воды меняются правила: что важно знать каждому

Главная цель нововведений — сделать расчёты более прозрачными.
Сроки передачи показаний станут жёстче
Ранее управляющие компании могли самостоятельно определять период приёма показаний. В разных регионах сроки заметно отличались.
Теперь вводится единый рекомендованный период передачи данных — с 20 по 25 число каждого месяца. Если собственник пропустит установленные даты, начисления могут производиться не по фактическому расходу, а по среднемесячным показателям.
Чаще всего, такой расчёт оказывается менее выгодным и может привести к увеличению суммы в платёжке, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
"Раньше, если вы забывали передать показания, вам автоматически выставляли счет по нормативу, который мог быть в два-три раза выше вашего реального расхода. Теперь система гораздо лояльнее: возьмут ваше среднее потребление за последние полгода. Это гораздо ближе к реальности", — объяснил он.
Онлайн-сервисы вытеснят квитанции
Бумажные квитанции и телефонные звонки постепенно отходят на второй план. Основной акцент делается на цифровые сервисы.
Передавать показания предлагают через приложения, личные кабинеты управляющих компаний и государственные электронные платформы.
Подозрительные показания начнут проверять
Если объём потребления воды резко отличается от обычных показателей, система может автоматически обратить на это внимание. В таком случае управляющая компания вправе организовать проверку счётчиков.
Как избежать проблем
Специалисты рекомендуют сохранять подтверждение каждой передачи показаний — делать скриншоты, хранить уведомления или чеки из приложений.
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