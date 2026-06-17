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С 1 июля для владельцев счётчиков воды меняются правила: что важно знать каждому

Опубликовано: 17 июня 2026 10:47
 Проверено редакцией
С 1 июля для владельцев счётчиков воды меняются правила: что важно знать каждому
С 1 июля для владельцев счётчиков воды меняются правила: что важно знать каждому
Legion-Media
С начала июля россиян ждут изменения в порядке передачи показаний счётчиков воды.

Главная цель нововведений — сделать расчёты более прозрачными.

Сроки передачи показаний станут жёстче

Ранее управляющие компании могли самостоятельно определять период приёма показаний. В разных регионах сроки заметно отличались.

Теперь вводится единый рекомендованный период передачи данных — с 20 по 25 число каждого месяца. Если собственник пропустит установленные даты, начисления могут производиться не по фактическому расходу, а по среднемесячным показателям.

Чаще всего, такой расчёт оказывается менее выгодным и может привести к увеличению суммы в платёжке, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

"Раньше, если вы забывали передать показания, вам автоматически выставляли счет по нормативу, который мог быть в два-три раза выше вашего реального расхода. Теперь система гораздо лояльнее: возьмут ваше среднее потребление за последние полгода. Это гораздо ближе к реальности", — объяснил он.

Онлайн-сервисы вытеснят квитанции

Бумажные квитанции и телефонные звонки постепенно отходят на второй план. Основной акцент делается на цифровые сервисы.

Передавать показания предлагают через приложения, личные кабинеты управляющих компаний и государственные электронные платформы.

Подозрительные показания начнут проверять

Если объём потребления воды резко отличается от обычных показателей, система может автоматически обратить на это внимание. В таком случае управляющая компания вправе организовать проверку счётчиков.

Как избежать проблем

Специалисты рекомендуют сохранять подтверждение каждой передачи показаний — делать скриншоты, хранить уведомления или чеки из приложений.

Ранее мы писали о том, что миллионам россиян отменят одну важную процедуру при выходе на пенсию.

Автор:
Александр Асташкин
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