10 километров бордюров уже на месте: когда завершится большая стройка трамвайной линии «Славянка»

Строительство объекта вышло на финишную прямую.

Жители Шушар и Славянки знают цену времени. Утренние заторы и переполненные автобусы — привычная реальность. Но скоро всё изменится.

Новая трамвайная линия «Славянка» строится ударными темпами. Рассказываем, на каком этапе проект сейчас и почему это будет круче, чем просто обычный трамвай.

Рельсы уложены, мосты стоят

Второй этап стройки — от депо в Шушарах до самой Славянки — вышел на финишную прямую, сообщает Смольный. Цифры впечатляют:

Рельсы уложены на 80% (это более 16 км пути).

Почти все опоры для проводов (300 штук) уже на своих местах.

Пять тяговых подстанций, которые будут питать линию током, полностью смонтированы.

Самое интересное — это мосты. Трамвай не будет стоять на переездах. Для него построили огромный путепровод над Витебским проспектом. Рельсы там уже лежат, сейчас рабочие дотягивают провода.

Не просто трамвай, а «наземное метро»

Почему «Славянку» так ждут? Это будет скоростная линия. Пути отделены от общего потока машин. Это значит — никаких пробок.

Строители думают не только о рельсах. На конечной остановке в Славянке уже монтируют системы управления.

Вокруг моста через реку Кузьминку вовсю наводят красоту: к концу июля там закончат благоустройство. Будет не просто транспортный узел, а аккуратная городская территория.

Кто за всё платит?

Проект масштабный и дорогой. Его делают по схеме государственно-частного партнерства. Город объединился с крупным бизнесом (группой «АБЗ-1», Газпромбанком и ДОМ.РФ).

Соглашение подписано до 2049 года — это значит, что инвестор будет не только строить, но и следить за состоянием линии десятилетиями.

Когда поехали?

Первый участок линии уже работает и показал отличный результат: перевезено более 1,7 млн человек.

Полностью доехать из Славянки до метро на новеньком трамвае можно будет в декабре 2026 года. Юг города наконец-то «поедет» с комфортом.

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