Студенты, зумеры и «удаленка»: почему в петербургских новостройках всё меньше местных, и куда переезжают жители Северной столицы

Сейчас россияне всё чаще выбирают квартиры в других городах и регионах. Аналитики «Авито Недвижимости» заметили: этот тренд коснулся всей страны, и Петербург здесь играет одну из главных ролей.
Свой или чужой: кто покупает жилье в Петербурге?
Санкт-Петербург всегда был магнитом для приезжих. Сейчас каждый третий запрос на покупку новостройки в Северной столице (30%) поступает из других регионов, сообщает "Стройгазета".
За год этот интерес вырос еще на 2%. Чаще всего квартиры здесь присматривают жители северных регионов (Мурманск, Архангельск) и Сибири.
Для многих это «пенсионный план» — переехать в культурную столицу поближе к старости. Или «студенческий билет» — родители покупают жилье детям на время учебы.
Куда уходят сами петербуржцы?
Интересно, что сами жители Петербурга тоже стали активнее смотреть по сторонам. Примерно каждый пятый петербуржец (22%) ищет квартиру в другом регионе.
Куда они смотрят?
- На юг: Сочи и Краснодар по-прежнему в топе. Хочется моря и солнца.
- В Калининград: Это сейчас модное направление и для жизни, и для инвестиций.
- В область: и это самый массовый тренд.
Не только Питер: Сочи бьет рекорды
Если в Петербурге доля «внешних» покупателей — 30%, то в Сочи это безумные 66%. То есть две трети всех квартир там покупают не местные.
Москва и Краснодар тоже в лидерах (по 44%). Люди больше не боятся покупать жилье «вслепую» или вкладывать деньги в недвижимость за тысячи километров от дома.
Молодежь и новые правила
Эксперты говорят, что главный двигатель перемен — молодежь (зумеры). Для них переезд в другой город — это не трагедия, а приключение или карьерный шаг.
Они легче меняют локацию, если там лучше парк, дешевле кофе или красивее вид из окна.
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