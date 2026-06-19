Городовой / Новости Петербурга / Студенты, зумеры и «удаленка»: почему в петербургских новостройках всё меньше местных, и куда переезжают жители Северной столицы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
60% выпускников выбирают «поле»: как новые тракторы и ИТ-технологии в Гатчине переманивают студентов Новости Петербурга
Смешиваю свёклу и творог — и получаю необычную колбаску: праздничная закуска с характером Полезное
С 1 июля начнётся проверка квартир: инспекторы будут приходить без предупреждения Полезное
Мята, тертый чеснок и тарелка из морозилки: что приготовить, если окрошка надоела Новости Петербурга
10 километров бордюров уже на месте: когда завершится большая стройка трамвайной линии «Славянка» Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Студенты, зумеры и «удаленка»: почему в петербургских новостройках всё меньше местных, и куда переезжают жители Северной столицы

Опубликовано: 19 июня 2026 10:52
 Проверено редакцией
Студенты, зумеры и «удаленка»: почему в петербургских новостройках всё меньше местных, и куда переезжают жители Северной столицы
Студенты, зумеры и «удаленка»: почему в петербургских новостройках всё меньше местных, и куда переезжают жители Северной столицы
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Жители Петербурга присматриваются к Калиниграду. 

Сейчас россияне всё чаще выбирают квартиры в других городах и регионах. Аналитики «Авито Недвижимости» заметили: этот тренд коснулся всей страны, и Петербург здесь играет одну из главных ролей.

Свой или чужой: кто покупает жилье в Петербурге?

Санкт-Петербург всегда был магнитом для приезжих. Сейчас каждый третий запрос на покупку новостройки в Северной столице (30%) поступает из других регионов, сообщает "Стройгазета".

За год этот интерес вырос еще на 2%. Чаще всего квартиры здесь присматривают жители северных регионов (Мурманск, Архангельск) и Сибири.

Для многих это «пенсионный план» — переехать в культурную столицу поближе к старости. Или «студенческий билет» — родители покупают жилье детям на время учебы.

Куда уходят сами петербуржцы?

Интересно, что сами жители Петербурга тоже стали активнее смотреть по сторонам. Примерно каждый пятый петербуржец (22%) ищет квартиру в другом регионе.

Куда они смотрят?

  • На юг: Сочи и Краснодар по-прежнему в топе. Хочется моря и солнца.
  • В Калининград: Это сейчас модное направление и для жизни, и для инвестиций.
  • В область: и это самый массовый тренд.

Не только Питер: Сочи бьет рекорды

Если в Петербурге доля «внешних» покупателей — 30%, то в Сочи это безумные 66%. То есть две трети всех квартир там покупают не местные.

Москва и Краснодар тоже в лидерах (по 44%). Люди больше не боятся покупать жилье «вслепую» или вкладывать деньги в недвижимость за тысячи километров от дома.

Молодежь и новые правила

Эксперты говорят, что главный двигатель перемен — молодежь (зумеры). Для них переезд в другой город — это не трагедия, а приключение или карьерный шаг.

Они легче меняют локацию, если там лучше парк, дешевле кофе или красивее вид из окна.

Ранее «Городовой» рассказывал, как развивается Приморский район в Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью