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Для буйного цветения лилий — обязательно: 2 стакана под куст — и на одном стебле по 10 бутонов

Опубликовано: 10 августа 2026 15:13
 Проверено редакцией
Для буйного цветения лилий — обязательно: 2 стакана под куст — и на одном стебле по 10 бутонов
Для буйного цветения лилий — обязательно: 2 стакана под куст — и на одном стебле по 10 бутонов
Legion-Media
Лилии зацветут пышнее, если весной подкормить их настоем травы — крапивы, одуванчиков или ромашки. Готовится за неделю, обходится бесплатно, а результат не хуже магазинных удобрений.

Лилии — одни из самых красивых садовых цветов, но для обильного и продолжительного цветения им требуется регулярное питание. Специализированные удобрения не всегда доступны или необходимы: отличную альтернативу можно приготовить самостоятельно из обычной травы. Эксперт в области садоводства Виктория Радзевская делится простым рецептом «зелёной» подкормки, которая помогает лилиям набрать силу и увеличить количество бутонов.

Как приготовить травяной настой

Для приготовления натурального удобрения подойдёт любая измельчённая зелень — крапива, одуванчики, ромашка или скошенная газонная трава. Сырьё закладывают в ведро или бочку, заливают водой и накрывают крышкой. Через 5–7 дней раствор начинает бродить и приобретает характерный запах — это сигнал, что удобрение готово. Травяную массу удаляют, а жидкость разводят водой в пропорции 1:1.

Как применять

Полученным настоем поливают лилии под корень, расходуя примерно по 2 стакана на один взрослый куст. Такая подкормка стимулирует рост, укрепляет стебли и способствует закладке большого количества бутонов. Процедуру повторяют весной и летом, пока растения активно наращивают зелёную массу.

Личный опыт автора

Я всегда была сторонницей органических подкормок, но раньше использовала только компост и перегной. Услышав про «зелёное» удобрение, решила попробовать — благо крапивы на участке было много. Настояла, развела, полила лилии — и уже через две недели заметила, что стебли стали толще, а бутонов появилось заметно больше. Теперь это мой основной способ весенней подкормки.

Вывод

Травяной настой — доступное и эффективное удобрение для лилий, которое можно приготовить бесплатно из сорняков или скошенной травы. Оно насыщает растения азотом и микроэлементами, улучшает цветение и не уступает покупным средствам.

Ранее мы рассказывали о мощном удобрении для гортензии.

Автор:
Евгения Сухова
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