Для буйного цветения лилий — обязательно: 2 стакана под куст — и на одном стебле по 10 бутонов

Лилии — одни из самых красивых садовых цветов, но для обильного и продолжительного цветения им требуется регулярное питание. Специализированные удобрения не всегда доступны или необходимы: отличную альтернативу можно приготовить самостоятельно из обычной травы. Эксперт в области садоводства Виктория Радзевская делится простым рецептом «зелёной» подкормки, которая помогает лилиям набрать силу и увеличить количество бутонов.
Как приготовить травяной настой
Для приготовления натурального удобрения подойдёт любая измельчённая зелень — крапива, одуванчики, ромашка или скошенная газонная трава. Сырьё закладывают в ведро или бочку, заливают водой и накрывают крышкой. Через 5–7 дней раствор начинает бродить и приобретает характерный запах — это сигнал, что удобрение готово. Травяную массу удаляют, а жидкость разводят водой в пропорции 1:1.
Как применять
Полученным настоем поливают лилии под корень, расходуя примерно по 2 стакана на один взрослый куст. Такая подкормка стимулирует рост, укрепляет стебли и способствует закладке большого количества бутонов. Процедуру повторяют весной и летом, пока растения активно наращивают зелёную массу.
Личный опыт автора
Я всегда была сторонницей органических подкормок, но раньше использовала только компост и перегной. Услышав про «зелёное» удобрение, решила попробовать — благо крапивы на участке было много. Настояла, развела, полила лилии — и уже через две недели заметила, что стебли стали толще, а бутонов появилось заметно больше. Теперь это мой основной способ весенней подкормки.
Вывод
Травяной настой — доступное и эффективное удобрение для лилий, которое можно приготовить бесплатно из сорняков или скошенной травы. Оно насыщает растения азотом и микроэлементами, улучшает цветение и не уступает покупным средствам.
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