Для буйного цветения лилий — обязательно: 2 стакана под куст — и на одном стебле по 10 бутонов

Новости по теме

Лилии в июле: делаю это — и бутоны крупнее и цветение дольше

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Лилии в мае только этого и ждут – выпустят фонтан бутонов: цвести будут до самой осени – нужно всего 50 гр. такой подкормки

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Как только проклюнулись лилии – бегу на грядку: 4 апрельских ритуала запустят цветение – по 10 бутонов на стебле

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Втыкаю 4 стрелки в лунку к лилиям – и забываю на все лето: по 15 бутонов на одном стебле – красотища, аж в глазах рябит

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Втыкаю это в почву возле лилий - и бед не знаю: по 15 бутонов на стебле - аромат слышен на всю округу

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