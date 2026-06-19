За джинсами в тапочках: петербургский флагман-гигант переезжает в жилые дома

Мир шопинга в России круто меняется. Мы привыкли, что за одеждой нужно ехать в огромные торговые центры. Но скоро всё может стать проще: любимые бренды могут открыться прямо в вашем доме.
Магазин за углом: новый тренд
Компания Melon Fashion Group (это те самые ребята, которые делают Zarina, Sela и Befree) задумалась о необычном шаге.
Они хотят открывать магазины на первых этажах жилых комплексов, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента развития компании Игоря Мальтинского.
Представьте: вы вышли за хлебом или на прогулку с собакой, а по пути заглянули за новыми джинсами.
Мальтинский говорит, что это не просто фантазии, а реальные планы. Люди устали от огромных ТЦ и хотят покупать всё рядом с домом.
Огромная SELA в центре Петербурга
Бренд SELA в Санкт-Петербурге займет легендарный «Дом мод» на Петроградке. Это будет не просто магазин, а настоящий гигант:
- 4 этажа одежды.
- 4 000 квадратных метров площади (самая большая SELA в стране!).
- Открытие намечено на осень 2026 года.
Для понимания: это место — культовое для Петербурга. Раньше здесь шили одежду для советских модников, а теперь бренд планирует сделать здесь свой главный флагман.
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