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За джинсами в тапочках: петербургский флагман-гигант переезжает в жилые дома

Опубликовано: 19 июня 2026 10:23
 Проверено редакцией
За джинсами в тапочках: петербургский флагман-гигант переезжает в жилые дома
За джинсами в тапочках: петербургский флагман-гигант переезжает в жилые дома
Global Look Press / Sobolev Artyom / news.ru
Бренды Zarina, Sela, Befree могут начать открывать на первых этажах жилых комплексов.

Мир шопинга в России круто меняется. Мы привыкли, что за одеждой нужно ехать в огромные торговые центры. Но скоро всё может стать проще: любимые бренды могут открыться прямо в вашем доме.

Магазин за углом: новый тренд

Компания Melon Fashion Group (это те самые ребята, которые делают Zarina, Sela и Befree) задумалась о необычном шаге.

Они хотят открывать магазины на первых этажах жилых комплексов, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента развития компании Игоря Мальтинского.

Представьте: вы вышли за хлебом или на прогулку с собакой, а по пути заглянули за новыми джинсами.

Мальтинский говорит, что это не просто фантазии, а реальные планы. Люди устали от огромных ТЦ и хотят покупать всё рядом с домом.

Огромная SELA в центре Петербурга

Бренд SELA в Санкт-Петербурге займет легендарный «Дом мод» на Петроградке. Это будет не просто магазин, а настоящий гигант:

  • 4 этажа одежды.
  • 4 000 квадратных метров площади (самая большая SELA в стране!).
  • Открытие намечено на осень 2026 года.

Для понимания: это место — культовое для Петербурга. Раньше здесь шили одежду для советских модников, а теперь бренд планирует сделать здесь свой главный флагман.

Ранее «Городовой» рассказывал, как выбрать купальник в 2026 году.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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