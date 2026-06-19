Как перестать переживать и жить спокойно всю жизнь: ответ в мудром изречении Омара Хайяма

Выдающийся персидский поэт, математик, астроном и философ Омар Хайям жил более тысячелетия назад. Тем не менее, его наследие, в частности рубаи, сохраняет свою актуальность, передаваясь из поколения в поколение и издаваясь многотысячными тиражами.
Во многих его четверостишиях содержатся ответы на вечные вопросы человеческого бытия. Зачастую несколько мудрых строк способны оказать психологическую поддержку, снизить уровень тревожности и помочь в осмыслении сложных эмоциональных состояний.
Несмотря на обилие литературы, посвященной управлению беспокойством и стрессом, Омар Хайям предлагает лаконичное решение этой проблемы.
"Не беспокойся! Путь начертан твой — вчера, Страстям разрешено играть с тобой — вчера. О чем тебе тужить? Без твоего согласья Дней будущих твоих уставлен строй — вчера".
Хайям утверждал, что для преодоления беспокойства необходимо принять концепцию предопределения. Он полагал, что жизненный путь человека предопределен "вчера", то есть еще до его рождения. Следовательно, нет смысла тревожиться о чем-либо: то, чему не суждено произойти, не произойдет, а то, что должно случиться, неизбежно.
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