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Как перестать переживать и жить спокойно всю жизнь: ответ в мудром изречении Омара Хайяма

Опубликовано: 19 июня 2026 11:06
 Проверено редакцией
Как перестать переживать и жить спокойно всю жизнь: ответ в мудром изречении Омара Хайяма
Как перестать переживать и жить спокойно всю жизнь: ответ в мудром изречении Омара Хайяма
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Выдающийся персидский поэт, математик, астроном и философ Омар Хайям жил более тысячелетия назад. Тем не менее, его наследие, в частности рубаи, сохраняет свою актуальность, передаваясь из поколения в поколение и издаваясь многотысячными тиражами.

Во многих его четверостишиях содержатся ответы на вечные вопросы человеческого бытия. Зачастую несколько мудрых строк способны оказать психологическую поддержку, снизить уровень тревожности и помочь в осмыслении сложных эмоциональных состояний.

Несмотря на обилие литературы, посвященной управлению беспокойством и стрессом, Омар Хайям предлагает лаконичное решение этой проблемы.

"Не беспокойся! Путь начертан твой — вчера, Страстям разрешено играть с тобой — вчера. О чем тебе тужить? Без твоего согласья Дней будущих твоих уставлен строй — вчера".

Хайям утверждал, что для преодоления беспокойства необходимо принять концепцию предопределения. Он полагал, что жизненный путь человека предопределен "вчера", то есть еще до его рождения. Следовательно, нет смысла тревожиться о чем-либо: то, чему не суждено произойти, не произойдет, а то, что должно случиться, неизбежно.

Ранее мы рассказали, что спасает человека от всех бед.

Автор:
Анастасия Чувакова
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