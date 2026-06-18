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От всех бед спасает одна вещь — мудрый Омар Хайям назвал ее еще 1000 лет назад

Опубликовано: 18 июня 2026 11:07
 Проверено редакцией
От всех бед спасает одна вещь — мудрый Омар Хайям назвал ее еще 1000 лет назад
От всех бед спасает одна вещь — мудрый Омар Хайям назвал ее еще 1000 лет назад
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Омар Хайям, выдающийся восточный поэт, математик, философ и астроном, живший около тысячи лет назад, оставил после себя наследие, актуальность которого не ослабевает и по сей день. Его рубаи – короткие четверостишия, содержащие глубокие философские размышления о жизни, ее смысле, любви, смерти и человеческой природе, особенно близки читателям.

Вопрос личного благополучия всегда занимал умы людей. Стремление избежать невзгод и проблем являлось постоянным мотивом человеческого поведения.

Согласно философской мысли Хайяма, зачастую именно человек становится причиной собственных несчастий. В одном из своих рубаи он указывает на то, что молчание может служить эффективным средством предотвращения многих бед.

Молчанье — щит от многих бед, А болтовня всегда во вред. Язык у человека мал, Но сколько жизней он сломал.

Мы часто упускаем из виду, что слова обладают большой силой и способны оказывать существенное влияние на нашу жизнь, порой изменяя ход событий. Они являются мощным инструментом, способным как ранить, так и унизить или разрушить.

Праздная болтовня также рассматривается как фактор, негативно влияющий на человека. Даже современные психологи рекомендуют воздерживаться от преждевременного разглашения своих целей и планов.

Когда мы озвучиваем свои цели, мозг интерпретирует их как уже достигнутые, что приводит к снижению мотивации к их реализации и, как следствие, к отсутствию прогресса.

Ранее мы рассказали, почему нельзя критиковать других.

Автор:
Анастасия Чувакова
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