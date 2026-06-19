С 1 июля начнётся проверка квартир: инспекторы будут приходить без предупреждения

В России вступают в силу новые меры контроля квартир.

С 1 июля 2026 года государство переходит от проверок по жалобам к системному выявлению нарушений с помощью цифровых технологий и анализа данных.

Теперь нарушения могут обнаруживат автоматически — на основе расхождений между базами данных и показаниями управляющих компаний.

Незаконные перепланировки под контролем

Особое внимание уделят незаконным перепланировкам: сносу несущих стен, переносу кухни или санузла, объединению балкона с жилыми комнатами.

Ранее такие случаи выявлялись в основном после жалоб соседей. Теперь данные БТИ и ЕГРН будут сверяться с цифровыми моделями жилья.

При обнаружении несоответствий возможны проверки, штрафы, запрет на сделки и требование вернуть квартиру в исходное состояние. Напоминаем, что согласно ФЗ № 218-ФЗ, все перепланировки необходимо своевременно вносить в ЕГРН через Росреестр.

Квартиры не по назначению

Под контроль попадут квартиры, используемые как хостелы, офисы или склады.

Сигналы будут поступать от управляющих компаний и сервисов аренды. При выявлении признаков коммерческого использования жилья последуют проверки. Нарушителям грозят штрафы по ст. 7.21 и 7.22 КоАП (от 20 до 50 тысяч рублей для юридических лиц)

Усиление контроля за арендой

ФНС усиливает контроль за "серой" арендой жилья. Информация будет сопоставляться между налоговой, управляющими компаниями и онлайн-сервисами.

Если квартира стабильно сдается, но доходы не декларируются, это станет поводом для проверки. Возможны доначисления налогов, штрафы и пени. Легальный способ — оформление самозанятости или ИП.

Общий усиленный контроль

Дополнительно усилится контроль за пожарной безопасностью (контролируется ФЗ № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"), санитарными нормами СанПиН и количеством проживающих.

Проверки будут назначаться не только по жалобам, но и автоматически — на основе анализа данных.

Кому вы обязаны открыть дверь

Доступ в квартиру строго регламентирован законом и возможен только для ограниченного круга лиц.

Согласно ст. 25, 26 и 29 Жилищного кодекса, вход в жилое помещение без согласия собственника допускается лишь в исключительных случаях.

К тем, кому вы обязаны открыть дверь, относятся сотрудники жилищной инспекции, представители управляющих организаций — но только для осмотра общедомового имущества или аварийных ситуаций, а также сотрудники аварийно-спасательных служб.

Полиция может войти в квартиру без разрешения собственника только на основании ФЗ "О полиции" — например, при угрозе жизни и здоровью, для задержания подозреваемых или пресечения преступления.

Ранее мы писали о том, что с августа пенсионерам начнут доплачивать автоматически.