Салат «Оливье» за 63 рубля: как люди едут в «Светофор», чтобы обмануть инфляцию

Существует особый сегмент розничной торговли — место, где декорации уступили место цене, а сам товар выставлен прямо на транспортных поддонах. Этот формат, напоминающий атмосферу начала девяностых годов, стал визитной карточкой сети, известной как «Светофор».

Похоже, что концепция «максимум товара, минимум излишеств» оказалась устойчивой формулой успеха. Сеть расширила свое присутствие далеко за пределы России, делая ставку не на глянцевую рекламу, а на силу народного опыта: “предпочитая ‘сарафанное радио’”.

От деликатесов до бытовых нужд

Визит в «Светофор» демонстрирует широту ассортимента, свойственную этому формату. Здесь можно обнаружить продукты, которые по ценовой категории кажутся принадлежащими иной эпохе.

Например, резаные шампиньоны по цене 132 рубля за упаковку — продукт, который в ином месте мог бы быть представлен как деликатес. Аналогичная ситуация с консервированной продукцией: тушенка, соответствующая ГОСТу, стоит всего 107 рублей, что вызывает удивление:

“Тушенка ГОСТ за такие деньги? Надо брать!”

Витаминные запасы для холодного времени также присутствуют — абрикосовый джем по 113 рублей и зеленый горошек за 63 рубля. Однако ассортимент выходит за рамки гастрономии.

Неожиданная экипировка для активного отдыха

Поражают и находки в категории непищевых товаров. Стёганая куртка по цене 1146 рублей, или щетка стеклоочистителя за 79 рублей — товары, которые стимулируют импульсивные покупки из-за их кажущейся нереально низкой стоимости.

Здесь же можно приобрести атрибуты для отдыха на природе: портативную газовую плиту (1124 рубля) или тельняшку мужскую за 275 рублей.

Среди бытовых мелочей встречаются и вещи, которые, по мнению покупателей, всегда пригодятся в хозяйстве: корзина для белья за 480 рублей и стеклянная кружка с “милым рисунком” за 75 рублей.

Поднос, который “под пивасик или чай с печеньками пойдет!”, дополняет картину универсальности магазина.

Парадоксы восприятия

При анализе покупок из «Светофора» легко прослеживается дихотомия между выгодой и качеством. Например, горбуша холодного копчения за 771 рубль вызывает интерес и предвкушение:

“Вот это уже интересно. Надо будет попробовать”.

С другой стороны, гель для мытья посуды, который берут “посмотреть, хороший или нет”, отражает главный принцип шопинга в этой сети — элемент эксперимента.

"Нашел там такое, что жена сказала: "Выкинь это немедленно!" (и знаете, я ее понимаю…)".

“Светофор” — это место, где низкая цена часто уравнивается с неопределенностью. Потребитель, заходящий сюда, готов к сюрпризам и знает: здесь можно найти всё — или, по крайней мере, почти всё, что необходимо для ведения хозяйства, при условии готовности к риску.

Это магазин, где “прежде всего — развлечение”, завершающееся либо выгодным приобретением, либо предметом, вызывающим желание его немедленно утилизировать.

Многие покупатели пишут, что в этом магазине не стоит брать продукты, а вот бытовую химию или иные предметы для хозяйства — вполне.

