Как одеться для прогулки по Санкт-Петербургу?
Как одеться для прогулки по Санкт-Петербургу?

Опубликовано: 28 января 2026 14:25
 Проверено редакцией
зима, санкт-петербург, погода, одежда
Как одеться для прогулки по Санкт-Петербургу?
Global Look Press/Zamir Usmanov

Для прогулок по зимнему Санкт-Петербургу в первую очередь руководствуйтесь принципом многослойности. Сейчас в Петербурге царит настоящая зимняя стихия: мороз, снег, порывистый ветер с Финского залива. Прогноз на ближайшие дни обещает температуру от −8 до −12 °C днём. К этому добавляются периодические снегопады, местами метель, ветер и высокая влажность. В таких условиях одежда становится не просто элементом стиля, а главным союзником в борьбе за комфорт и тепло.

Базовый принцип: многослойность

Ключ к успешной зимней экипировке — продуманная многослойность. Она позволяет регулировать теплообмен в зависимости от активности и изменений погоды. Термобельё из синтетики или мериносовой шерсти, шерстяной свитер или флисовая кофта, утеплённый пуховик или парка — и любые капризы питерской погоды вам не страшны!

Брюки и обувь: надёжная защита

Брюки лучше выбирать утеплённые, с мембраной, либо сочетать их с термолеггинсами под плотными джинсами. Обувь — только высокая, с тёплой стелькой и нескользящей рельефной подошвой. Совет: держите в рюкзаке запасной комплект носков: мокрые ноги — прямой путь к простуде.

Аксессуары: мелочи, которые спасают

Шапка — обязательный элемент, даже в переходах метро. Шарф‑хомут из шерсти или кашемира удобнее классического: он не развязывается и плотно защищает горло. Перчатки — только с утеплением. Зонт в метель бесполезен — вместо него положите в рюкзак дождевик на случай внезапной оттепели.

Местные секреты зимнего гардероба

Петербуржцы давно выработали свои правила выживания в холода. Многие носят два слоя на ноги: термоноски плюс шерстяные, даже если на улице всего −5 °C. Шапку здесь не снимают в помещениях — слишком холодно, чтобы рисковать. Рюкзак предпочтительнее сумки: в него удобно сложить снятые аксессуары, термос и прочие мелочи. Яркие шарфы (красные, бирюзовые, жёлтые) — не просто акцент, а способ добавить красок в серый зимний пейзаж.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
