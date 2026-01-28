Городовой / Город / Парки и метро онлайн: Петербург расширяет сеть Wi-Fi
Парки и метро онлайн: Петербург расширяет сеть Wi-Fi

Опубликовано: 28 января 2026 15:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

В Санкт-Петербурге продолжает расти покрытие бесплатным Wi-Fi. Уже свыше тысячи точек доступа доступны в парках, метро, библиотеках, общественных зонах и на остановках общественного транспорта. Об этом заявили в Заксобрании.

За последние две недели пользователи скачали более 560 ГБ трафика. Это примерно равно 400 часам непрерывного просмотра видео в HD-качестве. Большинство подключений — 95% — пришлось на мобильные гаджеты.

В Ленинградской области развернули 620 точек Wi-Fi по всей территории. Подчеркивается, что решение об ограничении или отключении интернета принимают силовые ведомства исходя из текущей оперативной ситуации.

Юлия Аликова
