Парки и метро онлайн: Петербург расширяет сеть Wi-Fi

В Санкт-Петербурге продолжает расти покрытие бесплатным Wi-Fi. Уже свыше тысячи точек доступа доступны в парках, метро, библиотеках, общественных зонах и на остановках общественного транспорта. Об этом заявили в Заксобрании.

За последние две недели пользователи скачали более 560 ГБ трафика. Это примерно равно 400 часам непрерывного просмотра видео в HD-качестве. Большинство подключений — 95% — пришлось на мобильные гаджеты.

В Ленинградской области развернули 620 точек Wi-Fi по всей территории. Подчеркивается, что решение об ограничении или отключении интернета принимают силовые ведомства исходя из текущей оперативной ситуации.

