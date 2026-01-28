Городовой / Полезное / Мастера чистоты терки от овощей и сыра отмывают без губки: почему я сам до этого не додумался
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Какое среднегодовое количество осадков в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Парки и метро онлайн: Петербург расширяет сеть Wi-Fi Город
Секретный лайфхак для поезда: выкупила купе, а потом сдала билеты — вот почему это полная афера Полезное
Петербургский пенсионер отдал миллион после «приветствия из прошлого» Город
Как одеться для прогулки по Санкт-Петербургу? Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Здоровье
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Мастера чистоты терки от овощей и сыра отмывают без губки: почему я сам до этого не додумался

Опубликовано: 28 января 2026 15:15
 Проверено редакцией
терка
Мастера чистоты терки от овощей и сыра отмывают без губки: почему я сам до этого не додумался
Фото: Городовой.ру

Мытьё тёрки после натирания сыра или овощей — одна из самых нелюбимых кухонных процедур. Мелкие частицы застревают в отверстиях, а острые края быстро рвут губки. Однако есть простой лайфхак, который сделает этот процесс быстрым и эффективным.

Главный инструмент — зубная щётка

Не спешите выбрасывать старую зубную щётку. Её ворс идеально подходит для чистки кухонных тёрок. Щетинки легко проникают в самые узкие отверстия, выметая оттуда присохшие остатки. Чтобы усилить эффект, нанесите на влажную тёрку немного пищевой соды или каплю средства для мытья посуды, а затем потрите щёткой. Абразивные свойства соды и тонкий ворс справятся с загрязнением за минуту.

Предварительное замачивание

Если тёрка сильно загрязнена и частицы успели присохнуть, не тратьте силы впустую. Просто замочите её на 10–15 минут в тазу с тёплой водой и небольшим количеством того же средства для мытья посуды. За это время грязь размокнет, и её будет гораздо легче удалить той же щёткой. После чистки просто сполосните тёрку под проточной водой — и она снова будет как новая.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью