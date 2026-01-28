Мастера чистоты терки от овощей и сыра отмывают без губки: почему я сам до этого не додумался

Мытьё тёрки после натирания сыра или овощей — одна из самых нелюбимых кухонных процедур. Мелкие частицы застревают в отверстиях, а острые края быстро рвут губки. Однако есть простой лайфхак, который сделает этот процесс быстрым и эффективным.

Главный инструмент — зубная щётка

Не спешите выбрасывать старую зубную щётку. Её ворс идеально подходит для чистки кухонных тёрок. Щетинки легко проникают в самые узкие отверстия, выметая оттуда присохшие остатки. Чтобы усилить эффект, нанесите на влажную тёрку немного пищевой соды или каплю средства для мытья посуды, а затем потрите щёткой. Абразивные свойства соды и тонкий ворс справятся с загрязнением за минуту.

Предварительное замачивание

Если тёрка сильно загрязнена и частицы успели присохнуть, не тратьте силы впустую. Просто замочите её на 10–15 минут в тазу с тёплой водой и небольшим количеством того же средства для мытья посуды. За это время грязь размокнет, и её будет гораздо легче удалить той же щёткой. После чистки просто сполосните тёрку под проточной водой — и она снова будет как новая.