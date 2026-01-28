Какое среднегодовое количество осадков в Санкт-Петербурге?

Среднегодовое количество осадков в Санкт-Петербурге составляет около 662 мм. Этот показатель отражает избыточное увлажнение, характерное для города из-за его географического положения и интенсивной циклонической деятельности.
В городе наблюдается около 200 дождливых дней в году. Осадки в Санкт-Петербурге выпадают неравномерно в течение года. Большая часть (примерно 67%) приходится на тёплый период — с апреля по октябрь, а меньшая (около 33%) — на холодный (с ноября по март).
Влажность воздуха в Петербурге всегда высокая. В среднем за год составляет около 75 %, летом — 60-70 %, а зимой — 80-96 %.
Интересные факты
- Миф о «самом дождливом»: В Москве выпадает даже больше осадков, чем в Санкт-Петербурге. Лидером по дождям в России считается Северо-Курильск.
- «Сухой» дождь: Из-за высокой сухости воздуха капли иногда испаряются, не долетая до земли.
- Уникальный памятник: В Санкт-Петербурге установлен памятник дождю, изображающий человека под зонтом, на которого льется вода.
- Самый дождливый день: 8 августа 1947 года за сутки выпала почти месячная норма осадков.
- Редкие явления: В Петербурге иногда выпадают цветные дожди, приносимые сильными ветрами из других регионов.
- Самый дождливый месяц: В августе 1933 года выпало 190,8 мм осадков, что в 25 раз превысило норму.