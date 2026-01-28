Какое среднегодовое количество осадков в Санкт-Петербурге?

Среднегодовое количество осадков в Санкт-Петербурге составляет около 662 мм. Этот показатель отражает избыточное увлажнение, характерное для города из-за его географического положения и интенсивной циклонической деятельности.

В городе наблюдается около 200 дождливых дней в году. Осадки в Санкт-Петербурге выпадают неравномерно в течение года. Большая часть (примерно 67%) приходится на тёплый период — с апреля по октябрь, а меньшая (около 33%) — на холодный (с ноября по март).

Влажность воздуха в Петербурге всегда высокая. В среднем за год составляет около 75 %, летом — 60-70 %, а зимой — 80-96 %.

Интересные факты