Как приготовить сырные лепёшки на сковороде: Сытный завтрак за 12 минут

Если вы привыкли есть на завтрак быстрые блюда, то берите на вооружение рецепт вкусного кушанья, которое вы сможете подать на стол всего через 12 минут. Расскажем, как готовить быстрые лепёшки на сковороде с сыром и зеленью, отличное начало бодрого дня, сытное простое блюдо для всей семьи.
Способ приготовления вкусного завтрака с сыром на сковороде дают на канале "Простые рецепты".
Для приготовления блюда нужно взять:
- 300 мл тёплого кефира;
- 200 г любого твёрдого сыра;
- 3 яйца;
- 5 ст. л. муки;
- 2 веточки зелени;
- щепоть соли;
- растительное масло для жарки.
Приготовление вкусных лепёшек на сковороде
- Кефир необходимо вытащить из холодильника заранее, он должен стать комнатным или чуть тёплым, можно немного подогреть его в микроволновке.
- Яйца взбить с солью, затем влить кефир, вымешать при помощи венчика ещё раз.
- Вмесить в кефирную массу муку частями, должно получиться тесто немного гуще, чем на блины.
- Сыр натереть крупно, зелень промыть, обсушить бумажным полотенцем и нарубить мелко.
- В тесто всыпать сыр, зелень, перемешать.
- Сковородку разогреть маслом. Выложить 3 ложки теста, разровнять по сковороде.
- Жарить лепёшку по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого состояния.
Подавать вкусные лепёшки лучше горячими, отдельно можно поставить на стол сметану. Приготовить вкусный завтрак будет не сложнее, чем обычные блины, а тесто замешивается даже проще.
