Сажаем капусту только в "женские" дни – вывозим урожай КАМАЗами: 5 народных примет и запреты
После 15-го — самое время: какие цветы посадить на рассаду в марте — 6 соток превратятся в цветущий оазис Полезное
Где устроить свадебную фотосессию в Санкт-Петербурге: романтичные локации для эффектных снимков Вопросы о Петербурге
Народные приметы погоды на 16 марта: что можно и нельзя делать в Евтропиев день Полезное
Северный Афон вологодской земли: монастырь 1260 года на крошечном острове посреди озера – здесь молитвы быстрее достигают неба Полезное
Когда и как сеять горчицу весной 2026 года, чтобы она принесла максимум пользы огороду: сроки, правила, советы агронома Полезное
Сажаем капусту только в "женские" дни – вывозим урожай КАМАЗами: 5 народных примет и запреты

Опубликовано: 15 марта 2026 04:10
 Проверено редакцией
Когда сажать капусту по народным приметам

Многие дачники доверяют не только инструкциям на пакетиках с семенами, но и мудрости предков. До появления точных метеопрогнозов люди определяли время посева по растениям и цветам.

Дело в том, что природа очень точно чувствует температуру почвы и воздуха. Если посеять слишком рано ростки погубит холод, а если опоздать - земля пересохнет. Эти народные хитрости работают до сих пор и помогают получить отличный урожай крепких кочанов капусты.

Как распознать сроки посадки по растениям

Природа сама подает сигналы, когда земля готова принять семена или рассаду. Обратите внимание на цветы и деревья - они не обманут.

Как только в саду зацветают нарциссы, пора сеять белокочанную, краснокочанную капусту, а также кольраби. Появление пушистых комочков на иве говорит о том, что пришло время для посева капустных семян.

Когда отцветает сирень, можно смело высаживать рассаду цветной и ранней белокочанной капусты в открытый грунт. Если на крапиве появился второй ярус настоящих листьев, пора высажить поздние сорта капусты.

Самые удачные дни по народному календарю

Наши предки также ориентировались на конкретные даты, которые связаны с именами святых. Считалось, что эти дни обладают особой энергией для роста растений.

Лучшими для посадки капусты считались:

  • 16 мая (день Мавры);
  • 18 мая (день Арины Капустницы);
  • 26 мая (день Лукерьи).

Запреты и правила для богатого урожая

Существовали и строгие ограничения, которые, по поверьям, напрямую влияли на то, завяжутся ли кочаны. Считается, что капуста уродится на славу, если в процессе посадки не будут участвовать мужчины. Даже простое прикосновение мужской руки к рассаде может отпугнуть будущий урожай.

Категорически нельзя было сажать капусту в так называемые "мужские" дни - понедельник, вторник и четверг. Также ни в коем случае не планировали посадки в последнюю среду перед праздником Троицы, сообщает портал "Огород".

Ранее "Городовой" рассказал, когда сажать огурцы в открытый грунт по народным приметам.

Автор:
Евгения Сухова
