Сажаем капусту только в "женские" дни – вывозим урожай КАМАЗами: 5 народных примет и запреты

Многие дачники доверяют не только инструкциям на пакетиках с семенами, но и мудрости предков. До появления точных метеопрогнозов люди определяли время посева по растениям и цветам.
Дело в том, что природа очень точно чувствует температуру почвы и воздуха. Если посеять слишком рано ростки погубит холод, а если опоздать - земля пересохнет. Эти народные хитрости работают до сих пор и помогают получить отличный урожай крепких кочанов капусты.
Как распознать сроки посадки по растениям
Природа сама подает сигналы, когда земля готова принять семена или рассаду. Обратите внимание на цветы и деревья - они не обманут.
Как только в саду зацветают нарциссы, пора сеять белокочанную, краснокочанную капусту, а также кольраби. Появление пушистых комочков на иве говорит о том, что пришло время для посева капустных семян.
Когда отцветает сирень, можно смело высаживать рассаду цветной и ранней белокочанной капусты в открытый грунт. Если на крапиве появился второй ярус настоящих листьев, пора высажить поздние сорта капусты.
Самые удачные дни по народному календарю
Наши предки также ориентировались на конкретные даты, которые связаны с именами святых. Считалось, что эти дни обладают особой энергией для роста растений.
Лучшими для посадки капусты считались:
- 16 мая (день Мавры);
- 18 мая (день Арины Капустницы);
- 26 мая (день Лукерьи).
Запреты и правила для богатого урожая
Существовали и строгие ограничения, которые, по поверьям, напрямую влияли на то, завяжутся ли кочаны. Считается, что капуста уродится на славу, если в процессе посадки не будут участвовать мужчины. Даже простое прикосновение мужской руки к рассаде может отпугнуть будущий урожай.
Категорически нельзя было сажать капусту в так называемые "мужские" дни - понедельник, вторник и четверг. Также ни в коем случае не планировали посадки в последнюю среду перед праздником Троицы, сообщает портал "Огород".
Ранее "Городовой" рассказал, когда сажать огурцы в открытый грунт по народным приметам.