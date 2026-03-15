2 мл в воду – и замиокулькас растет не по дням, а по часам: новые побеги лезут наперегонки, сочные листья – зеленее крокодила

У многих цветоводов есть замиокулькас. Ведь это декоративное растение, которое способно украсить любой дом. Но иногда "долларовое дерево" замирает в росте и не торопится радовать новыми побегами. Как исправить ситуацию и превратить замиокулькас в мощный куст с глянцевыми изумрудными листьями, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) рассказала агроном Елена Николаева.
Подкормка для корневой
По словам эксперта, без крепкой корневой системы и мощного клубня замиокулькас не сможет выдать новые ветки. Для наращивания корней и клубня нужно обеспечить "долларовое дерево" питательной подкормкой. Для ее приготовления потребуется:
- корневин – 1 грамм;
- гумат калия – 2 миллилитра;
- монокалий фосфат – 2 грамма;
- вода – 1 литр.
Все нужно смешать и внести удобрение под корень. Эта подкормка содержит калий, фосфор, фитогормоны и гуминовые кислоты, которые способствуют активному росту корней и увеличению клубня. Вносить такое удобрение нужно 1 раз в 14 дней курсом 3 раза.
Подкормка для наращивания побегов и листьев
Как только подросли корневая и клубень, можно стимулировать рост побегов и листьев. Для этого нужно растворить 2 грамма любого удобрения с формулой NPK 18-18-18 в 1 литре воды. Все размешать и поливать так замиокулькас 1 раз в 14 дней курсом 2 раза.
Затем следует перевести замиокулькас на азотную подкормку. Для ее приготовления следует растворить 2 миллитра гумата аммония в 1 литре воды. Перемешать и полить замиокулькас по краю горшка. Периодичность внесения удобрения составляет 1 раз в 14 дней.
