2 мл в воду – и замиокулькас растет не по дням, а по часам: новые побеги лезут наперегонки, сочные листья – зеленее крокодила
После 15-го — самое время: какие цветы посадить на рассаду в марте — 6 соток превратятся в цветущий оазис Полезное
Где устроить свадебную фотосессию в Санкт-Петербурге: романтичные локации для эффектных снимков Вопросы о Петербурге
Народные приметы погоды на 16 марта: что можно и нельзя делать в Евтропиев день Полезное
Северный Афон вологодской земли: монастырь 1260 года на крошечном острове посреди озера – здесь молитвы быстрее достигают неба Полезное
Когда и как сеять горчицу весной 2026 года, чтобы она принесла максимум пользы огороду: сроки, правила, советы агронома Полезное
2 мл в воду – и замиокулькас растет не по дням, а по часам: новые побеги лезут наперегонки, сочные листья – зеленее крокодила

Опубликовано: 15 марта 2026 05:17
 Проверено редакцией
Legion-Media
Чем подкормить замиокулькас, чтобы он выдал охапку веток 

У многих цветоводов есть замиокулькас. Ведь это декоративное растение, которое способно украсить любой дом. Но иногда "долларовое дерево" замирает в росте и не торопится радовать новыми побегами. Как исправить ситуацию и превратить замиокулькас в мощный куст с глянцевыми изумрудными листьями, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) рассказала агроном Елена Николаева.

Подкормка для корневой

По словам эксперта, без крепкой корневой системы и мощного клубня замиокулькас не сможет выдать новые ветки. Для наращивания корней и клубня нужно обеспечить "долларовое дерево" питательной подкормкой. Для ее приготовления потребуется:

  • корневин – 1 грамм;
  • гумат калия – 2 миллилитра;
  • монокалий фосфат – 2 грамма;
  • вода – 1 литр.

Все нужно смешать и внести удобрение под корень. Эта подкормка содержит калий, фосфор, фитогормоны и гуминовые кислоты, которые способствуют активному росту корней и увеличению клубня. Вносить такое удобрение нужно 1 раз в 14 дней курсом 3 раза.

Подкормка для наращивания побегов и листьев

Как только подросли корневая и клубень, можно стимулировать рост побегов и листьев. Для этого нужно растворить 2 грамма любого удобрения с формулой NPK 18-18-18 в 1 литре воды. Все размешать и поливать так замиокулькас 1 раз в 14 дней курсом 2 раза.

Затем следует перевести замиокулькас на азотную подкормку. Для ее приготовления следует растворить 2 миллитра гумата аммония в 1 литре воды. Перемешать и полить замиокулькас по краю горшка. Периодичность внесения удобрения составляет 1 раз в 14 дней.

Ранее мы сообщали, чем еще можно побаловать замиокулькас.

