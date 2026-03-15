Четверть таблетки на 1 литр в марте: Не подкормка, а "Скорая помощь" для комнатных цветов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Четверть таблетки на 1 литр в марте: Не подкормка, а "Скорая помощь" для комнатных цветов

Опубликовано: 15 марта 2026 03:06
 Проверено редакцией
Legion-Media
Совет по подкормке для всех комнатных цветов.

Домашние цветы в горшках это, безусловно, красиво. Но вот их содержание - настоящая проблема для начинающих. Сколько нужно подкормок, специальных поливов, пересадок из горшка в горшок - и подумать страшно.

Особенно необходима реанимация цветам после зимы. В марте многие из них обычно выглядят вялыми, пожухшими, листья могут пожелтеть и даже начать опадать. Это сигнал к тому, что растения необходимо спасать, ведь в холодное время года на них действуют негативные факторы, а именно, холод, недостаток освещения, нехватка в почве витаминов и полезных веществ, сухой воздух от расположенных рядом батарей отопления.

Какая "Скорая помощь" подходит для всех комнатных цветов, рассказывают на канале "Практичные советы", стоит средство копейки, хватит его надолго.

Нам понадобится всего 1 аптечный препарат, речь идёт об аспирине, если говорить про действующее вещество, то это ацетилсалициловая кислота. Не нужно брать дорогой аспирин, приобретайте самый бюджетный, цветам его будет более, чем достаточно.

Способ приготовления полезного препарата для цветов

Нам необходимо взять всего четвёртую часть таблетки аспирина и развести её в литре воды. На этом приготовление состава завершено, можно его использовать для реанимации цветов.

Как применять средство

Переливаем получившееся средство в бутылочку с распылителем и густо опрыскиваем все комнатные растения. Ни одному цветку вреда от аспирина в такой концентрации не будет, а вот польза будет существенной.

Итог использования

Уже через несколько дней после густого опрыскивания растений чудо-средством вы сможете заметить улучшения. Растения воспрянут, поднимут листья, станут более яркими и зелёными, будто и не было для них долгой холодной зимы.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно помочь росткам перцев после появления из земли первых всходов.

Автор:
Марина Котова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью