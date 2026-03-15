Городовой / Полезное / Хайям еще 1000 лет назад назвал главную опасность любви: забывать об этом не стоит и в наши дни
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Хайям еще 1000 лет назад назвал главную опасность любви: забывать об этом не стоит и в наши дни

Опубликовано: 15 марта 2026 02:43
 Проверено редакцией
Городовой ру
Мудрые мысли от Омара Хайяма

Омар Хайям, выдающийся мыслитель, живший около тысячи лет назад, сохраняет свой авторитет и в настоящее время. Несмотря на прошедшие столетия, его наследие остается актуальным для современных читателей. Причина кроется в том, что персидский мудрец затрагивал вечные темы, близкие абсолютно любому человеку.

Например, его размышления о любви найдут отклик в сердцах современного поколения.

Для сердца Лик Любви — огонь и благодать.
Оно то пятится, то тянется опять…
Так объясни ему про мотылька и пламя:
«Ожогов не страшись, коль хочешь воспылать».

Это важное напоминание для всех, кто стремится к познанию любви: это великое и грандиозное чувство зачастую связано с серьёзными рисками, и необходимо быть готовым к потенциальным разочарованиям.

К сожалению, многие до сих пор не осознают этого, поэтому довольно часто разочаровываются и в самом чувстве, и в любимом человеке.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью