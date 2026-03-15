Хайям еще 1000 лет назад назвал главную опасность любви: забывать об этом не стоит и в наши дни

Омар Хайям, выдающийся мыслитель, живший около тысячи лет назад, сохраняет свой авторитет и в настоящее время. Несмотря на прошедшие столетия, его наследие остается актуальным для современных читателей. Причина кроется в том, что персидский мудрец затрагивал вечные темы, близкие абсолютно любому человеку.
Например, его размышления о любви найдут отклик в сердцах современного поколения.
Для сердца Лик Любви — огонь и благодать.
Оно то пятится, то тянется опять…
Так объясни ему про мотылька и пламя:
«Ожогов не страшись, коль хочешь воспылать».
Это важное напоминание для всех, кто стремится к познанию любви: это великое и грандиозное чувство зачастую связано с серьёзными рисками, и необходимо быть готовым к потенциальным разочарованиям.
К сожалению, многие до сих пор не осознают этого, поэтому довольно часто разочаровываются и в самом чувстве, и в любимом человеке.
Ранее мы рассказали о трех правилах счастливой жизни Майи Плисецкой.