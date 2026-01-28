Ленивая запеканка из овсянки: готовьте с вечера, запекайте утром, съедайте до обеда

Приготовить вкусный и сытный завтрак с утра можно, почти не прилагая усилий. Секрет — в овсяной запеканке, которую собирают с вечера, а утром остаётся только поставить её в духовку. Ароматное и тёплое блюдо сэкономит ваше время и станет идеальным началом дня.

Ингредиенты

Овсяные хлопья «Геркулес» — 150 г (примерно 1,5 стакана)

Молоко — 500 мл

Чернослив без косточек — 50 г

Масло сливочное — 20 г

Сахар — 2-3 ст. ложки (или по вкусу)

Соль — щепотка

Корица или ванильный сахар — по желанию

Приготовление

Шаг 1. Подготовка с вечера. В жаропрочную форму (керамическую или стеклянную) насыпьте овсяные хлопья. Добавьте нарезанный кусочками чернослив, сахар, щепотку соли и любимые специи (корицу, ваниль). Влейте холодное молоко и всё аккуратно перемешайте. Сверху разложите кусочки сливочного масла. Накройте форму плёнкой или крышкой и уберите в холодильник на ночь. За это время хлопья хорошо пропитаются.

Шаг 2. Утреннее запекание. Утром разогрейте духовку до 180°C. Достаньте форму (снимать крышку не нужно) и поставьте её в духовку на 20-25 минут. Можно запекать и под крышкой, и без — в первом случае запеканка получится более нежной, во втором — с румяной корочкой. Подавайте горячей, при желании посыпав сахарной пудрой.