Петербургский пенсионер отдал миллион после «приветствия из прошлого»

Перед судом предстанет мужчина, обманувший пенсионера на 1 миллион рублей всего одной фразой. Об этом информирует пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга.
Пожилой человек пояснил, что в августе 2025 года ему звонили незнакомцы, выдававшие себя за представителей разных ведомств. Обманом они вынудили его перевести все сбережения на якобы защищенный счет.
Мошенники даже устроили личную встречу для большей убедительности, а курьер добавил правдоподобия фразой «Привет, сколько лет, сколько зим!».
Уголовное дело о мошенничестве передано в суд, обвиняемому грозит до шести лет тюрьмы.
