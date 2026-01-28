В Турции этот омлет на шведском столе сметают первым: повторяем без перелета в Кемер

В турецких отелях этот простой и бюджетный омлет с кабачками часто становится хитом завтрака и исчезает со шведского стола первым. Местные жители готовят его с минимальным набором продуктов, но результат всегда получается сочным и ароматным.
Ингредиенты
- Яйца куриные — 3 шт.
- Кабачок молодой — 200 г (1 небольшой)
- Петрушка свежая — небольшой пучок
- Масло растительное — 2 ст. ложки
- Соль, перец чёрный молотый — по вкусу
- Паприка молотая или хмели-сунели (по желанию) — щепотка
Приготовление
Шаг 1. Подготовка. Кабачок нарежьте небольшими кубиками (если кожура грубая, очистите). Петрушку мелко порубите. Яйца взбейте в миске с солью и перцем, можно добавить немного паприки для цвета.
Шаг 2. Обжарка овощей. На хорошо разогретой сковороде с маслом обжарьте кабачки на среднем огне 5-7 минут, пока они не станут мягкими и слегка подрумянятся. В конце жарки посыпьте их половиной рубленой петрушки.
Шаг 3. Приготовление омлета. Равномерно распределите кабачки по сковороде и залейте взбитыми яйцами. Сразу начните аккуратно перемешивать массу лопаткой, как будто готовите яичницу-болтунью. Готовьте, постоянно помешивая, до желаемой степени — турки предпочитают, чтобы омлет оставался слегка влажным.
Подавайте горячим, посыпав оставшейся зеленью, с ломтиком свежего хлеба и ложкой густого йогурта или сметаны.