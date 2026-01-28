Городовой / Полезное / В Турции этот омлет на шведском столе сметают первым: повторяем без перелета в Кемер
Опубликовано: 28 января 2026 14:15
омлет
Фото: Городовой.ру

В турецких отелях этот простой и бюджетный омлет с кабачками часто становится хитом завтрака и исчезает со шведского стола первым. Местные жители готовят его с минимальным набором продуктов, но результат всегда получается сочным и ароматным.

Ингредиенты

  • Яйца куриные — 3 шт.
  • Кабачок молодой — 200 г (1 небольшой)
  • Петрушка свежая — небольшой пучок
  • Масло растительное — 2 ст. ложки
  • Соль, перец чёрный молотый — по вкусу
  • Паприка молотая или хмели-сунели (по желанию) — щепотка

Приготовление

Шаг 1. Подготовка. Кабачок нарежьте небольшими кубиками (если кожура грубая, очистите). Петрушку мелко порубите. Яйца взбейте в миске с солью и перцем, можно добавить немного паприки для цвета.

Шаг 2. Обжарка овощей. На хорошо разогретой сковороде с маслом обжарьте кабачки на среднем огне 5-7 минут, пока они не станут мягкими и слегка подрумянятся. В конце жарки посыпьте их половиной рубленой петрушки.

Шаг 3. Приготовление омлета. Равномерно распределите кабачки по сковороде и залейте взбитыми яйцами. Сразу начните аккуратно перемешивать массу лопаткой, как будто готовите яичницу-болтунью. Готовьте, постоянно помешивая, до желаемой степени — турки предпочитают, чтобы омлет оставался слегка влажным.

Подавайте горячим, посыпав оставшейся зеленью, с ломтиком свежего хлеба и ложкой густого йогурта или сметаны.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
