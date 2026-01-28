Городовой / Город / Мизулина требует проверки методички для петербургских школ
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Какое среднегодовое количество осадков в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Парки и метро онлайн: Петербург расширяет сеть Wi-Fi Город
Мастера чистоты терки от овощей и сыра отмывают без губки: почему я сам до этого не додумался Полезное
Секретный лайфхак для поезда: выкупила купе, а потом сдала билеты — вот почему это полная афера Полезное
Петербургский пенсионер отдал миллион после «приветствия из прошлого» Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Здоровье
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Мизулина требует проверки методички для петербургских школ

Опубликовано: 28 января 2026 13:30
 Проверено редакцией
Мизулина
Мизулина требует проверки методички для петербургских школ
Global Look Press / Elena Mayorova

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина объявила о планах обратиться в Следственный комитет.

Причиной послужили сведения в интернете о том, что в нескольких школах Санкт-Петербурга педагогам выдали методические материалы с указаниями освещать тему блокады Ленинграда в позитивном ракурсе.

Согласно этим материалам, учителям предлагалось избегать фразы «все блокадники — герои», не побуждать школьников ассоциировать себя с жителями и защитниками города, а сосредоточиться на позитивных сторонах блокады.

Мизулина назвала подобные указания провокационными и расценить их как попытку реабилитации нацизма, пообещав запросить проверку у СК.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью