Мизулина требует проверки методички для петербургских школ

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина объявила о планах обратиться в Следственный комитет.

Причиной послужили сведения в интернете о том, что в нескольких школах Санкт-Петербурга педагогам выдали методические материалы с указаниями освещать тему блокады Ленинграда в позитивном ракурсе.

Согласно этим материалам, учителям предлагалось избегать фразы «все блокадники — герои», не побуждать школьников ассоциировать себя с жителями и защитниками города, а сосредоточиться на позитивных сторонах блокады.

Мизулина назвала подобные указания провокационными и расценить их как попытку реабилитации нацизма, пообещав запросить проверку у СК.

