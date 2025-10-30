Давка и хамство по расписанию: петербуржцы бьют тревогу из‑за автобусов №119 и №476

Жители Санкт-Петербурга пожаловались на серьёзные неудобства, связанные с работой общественного транспорта.

Жители Петербурга выражают недовольство по поводу загруженности автобусов №119 и №476 в вечернее время.

Помимо того, что в салоне бывает тесно, некоторые пассажиры сообщают о грубом обращении со стороны водителей и сотрудников горячей линии компании-перевозчика ООО «Вест-Сервис», сообщает Neva.Today.

Эта проблема стала предметом обсуждения в городском сообществе в последние дни.

Так, одна из жительниц города поделилась историей о том, как 29 октября она вечером пыталась воспользоваться автобусом №119.

Автобус остановился не у самой остановки, а за троллейбусом и открыл двери около забора, что усложнило посадку — пассажирам пришлось протискиваться в салон.

Девушке удалось войти, однако водитель, по ее словам, неожиданно закрыл двери, зажал ее и начал кричать, требуя подождать следующий автобус.

После неприятной поездки жительница города оставила жалобу компании «Вест-Сервис», но пока ответа не получила.

Подобные случаи происходят не впервые — горожане регулярно оставляют аналогичные отклики в интернете, особенно указывая на часы максимальной загрузки маршрутов с 18:30 до 19:30 по будням.

В комментариях на онлайн-картах пользователи отмечают, что сотрудники горячей линии перевозчика зачастую разговаривают с пассажирами неуважительно и могут прервать общение.

У ООО «Вест-Сервис» в рейтинге — всего одна звезда, что отражает качество предоставляемых услуг по мнению пассажиров.

Напомним, финансирование обновления городского транспорта обсуждается на официальном уровне.

Губернатор Александр Беглов на заседании Законодательного собрания сообщил, что в ближайшие два года для компенсации затрат на транспортную работу выделят 152,6 миллиарда рублей.

Еще 26,9 миллиарда рублей направят на приобретение новых автобусов и троллейбусов.