Почти дефицит: 85% петербургских Xcite уже раскуплены — скоро днём с огнём не сыщешь

На рынке России осталась лишь малая часть автомобилей марки Xcite, произведённых на предприятии в Санкт-Петербурге.
По оценкам главы «Автостата» Сергея Целикова, к завершению года эти машины станут настоящей редкостью в автосалонах страны.
Он отметил, что вскоре их будет практически невозможно приобрести.
Согласно его данным, к концу октября на учёт было поставлено около 16,3 тысячи автомобилей Xcite. Из них моделей X-Cross 7 зарегистрировали 14,3 тысячи единиц, тогда как X-Cross 8 — примерно 2 тысячи экземпляров.
Оставшиеся около 3 тысяч машин — это менее 15% от всего объёма собранных автомобилей.
Целиков напомнил, что выпуск автомобилей Xcite осуществлялся с конца апреля 2024 года до мая текущего на базе завода в Петербурге. За это время было собрано 19,7 тысячи машин.
По информации эксперта, данная техника создана на основе переработанных версий кроссоверов Chery.
Он предположил, что до окончания года в точках продаж можно будет встретить только единичные автомобили Xcite.
В прошлом в Санкт-Петербурге впервые за шесть лет прекратил работу автосалон, специализировавшийся на марке Lada.