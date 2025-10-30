Городовой / Город / Почти дефицит: 85% петербургских Xcite уже раскуплены — скоро днём с огнём не сыщешь
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Сегодня всё одинаково, но раньше... Путешествие во времени по Николаевскому проспекту Город
Под прицелом Фемиды: Аглая Тарасова остается без связи и под домашним арестом Город
Западная часть Котлина — это другая планета: заброшенная территория, которую мало кто видел Город
Смолк голос «ленинградского Боба Марли»: ушёл из жизни Андрей Куницын Город
Мост в Петербурге, который потерял имя, но обрёл силу: почему его цвет — историческая загадка Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Достопримечательности Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Почти дефицит: 85% петербургских Xcite уже раскуплены — скоро днём с огнём не сыщешь

Опубликовано: 30 октября 2025 15:01
Почти дефицит: 85% петербургских Xcite уже раскуплены — скоро днём с огнём не сыщешь
Почти дефицит: 85% петербургских Xcite уже раскуплены — скоро днём с огнём не сыщешь
Городовой ру

Более 85% автомобилей Xcite, выпущенных в Санкт-Петербурге, были реализованы на рынке.

На рынке России осталась лишь малая часть автомобилей марки Xcite, произведённых на предприятии в Санкт-Петербурге.

По оценкам главы «Автостата» Сергея Целикова, к завершению года эти машины станут настоящей редкостью в автосалонах страны.

Он отметил, что вскоре их будет практически невозможно приобрести.

Согласно его данным, к концу октября на учёт было поставлено около 16,3 тысячи автомобилей Xcite. Из них моделей X-Cross 7 зарегистрировали 14,3 тысячи единиц, тогда как X-Cross 8 — примерно 2 тысячи экземпляров.

Оставшиеся около 3 тысяч машин — это менее 15% от всего объёма собранных автомобилей.

Целиков напомнил, что выпуск автомобилей Xcite осуществлялся с конца апреля 2024 года до мая текущего на базе завода в Петербурге. За это время было собрано 19,7 тысячи машин.

По информации эксперта, данная техника создана на основе переработанных версий кроссоверов Chery.

Он предположил, что до окончания года в точках продаж можно будет встретить только единичные автомобили Xcite.

В прошлом в Санкт-Петербурге впервые за шесть лет прекратил работу автосалон, специализировавшийся на марке Lada.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью