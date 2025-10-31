Городовой / Город / Неожиданная премьера у «Театральной»: на месте Дома быта в Петербурге могут открыть второй вестибюль метро до 2040 года
Неожиданная премьера у «Театральной»: на месте Дома быта в Петербурге могут открыть второй вестибюль метро до 2040 года

Опубликовано: 31 октября 2025 21:00
Подземные сооружения станции «Театральная» готовы, однако она функционирует лишь как пересадочный пункт из-за недостроенных выходов на поверхность.

Второй вход на станцию метро «Театральная», который планируется разместить на участке, где сейчас находится Дом быта на Лермонтовском проспекте, могут открыть к 2040 году.

Об это сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление Генерального директора Дома быта Светланы Филягиной.

Подземные помещения станции уже возведены, однако отсутствие выходов на улицу не позволяет использовать объект в полном объёме. Сейчас поезда проходят её без остановки для пассажиров.

Власти Санкт-Петербурга утвердили проект планировки территории для устройства двух наземных павильонов в июле 2025 года. Один из них будет построен на месте Дома быта, второй — на участке автозаправки.

По словам чиновников, полноценная работа станции начнётся лишь в 2029 году, когда появится первый выход на поверхность.

На месте нового выхода сейчас расположен Дом быта площадью около 6 тысяч квадратных метров. Здесь находятся примерно 100 арендаторов, которые ежегодно предоставляют услуги примерно 600 тысячам посетителей.

Корректировки в первоначальном проекте внесли в связи с позицией Мариинского театра, который выступал против строительства вестибюля на своей площади.

Позже рассматривали две альтернативные площадки — под Домом быта и на месте автозаправки. Комитет по земельным вопросам отказал нефтяной компании в просьбе сохранить автозаправку на этом участке.

Автор:
Юлия Аликова
Город
