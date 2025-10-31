В Калининском районе приступили к проектированию новой транспортной развязки: что изменится для водителей?

В Санкт-Петербурге приступили к проектированию транспортной развязки в районе пересечения Кушелевской дороги и проспекта Маршала Блюхера. План сооружения был согласован Комитетом по градостроительству и архитектуре.
Об этом стало известно из сообщения представителей администрации Калининского района.
Проектирование этого транспортного объекта — часть более масштабной задачи по продлению дороги к Полюстровскому проспекту. Этот пункт отражён в Генеральном плане долгосрочного развития города.
Предполагается, что реализация всей инициативы завершится до 2033 года.
Введение новой развязки должно существенно повысить транспортную доступность всей прилегающей территории. Ожидается, что благодаря этому удастся уменьшить нагрузку на имеющиеся дороги и улучшить движение транспорта.
Точные сроки начала строительства и подробности о технологии выполнения пока не обнародованы.
