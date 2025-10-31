Городовой / Город / В Калининском районе приступили к проектированию новой транспортной развязки: что изменится для водителей?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Такси по золотому тарифу? Ужесточение правил грозит Петербургу не только подорожанием Город
Коричневый «Балтиец» на Красной ветке: новый состав проехал по петербургскому метро Город
Неожиданная премьера у «Театральной»: на месте Дома быта в Петербурге могут открыть второй вестибюль метро до 2040 года Город
120 лет на страже с дубьем и фонарем: где найти самых старых медведей Санкт-Петербурга Город
Не спешите загадывать! Грот в Монрепо исполняет желания — но не все Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Достопримечательности Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

В Калининском районе приступили к проектированию новой транспортной развязки: что изменится для водителей?

Опубликовано: 31 октября 2025 20:30
В Калининском районе приступили к проектированию новой транспортной развязки: что изменится для водителей?
В Калининском районе приступили к проектированию новой транспортной развязки: что изменится для водителей?
Городовой ру

Начаты проектные работы по расширению Кушелевской дороги до Полюстровского проспекта в соответствии с Генеральным планом развития Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге приступили к проектированию транспортной развязки в районе пересечения Кушелевской дороги и проспекта Маршала Блюхера. План сооружения был согласован Комитетом по градостроительству и архитектуре.

Об этом стало известно из сообщения представителей администрации Калининского района.

Проектирование этого транспортного объекта — часть более масштабной задачи по продлению дороги к Полюстровскому проспекту. Этот пункт отражён в Генеральном плане долгосрочного развития города.

Предполагается, что реализация всей инициативы завершится до 2033 года.

Введение новой развязки должно существенно повысить транспортную доступность всей прилегающей территории. Ожидается, что благодаря этому удастся уменьшить нагрузку на имеющиеся дороги и улучшить движение транспорта.

Точные сроки начала строительства и подробности о технологии выполнения пока не обнародованы.

Ранее сообщалось о другом нововведении, связанном с организацией транспорта.

Специалисты университета ИТМО разработали цифровой сервис на основе искусственного интеллекта, который способен оперативно и без дополнительных затрат проводить анализ действующих городских маршрутов.

В результате такого анализа система может предложить рекомендации по их совершенствованию.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью