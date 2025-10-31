Стены этого дома в Петербурге — настоящий музейный экспонат: точный адрес

Палеонтологические открытия Петербурга, о которых знают не все.

Санкт-Петербург — это не только город дворцов, мостов и белых ночей. Для ценителей истории Земли он представляет собой настоящую палеонтологическую находку.

Окаменелости существ, населявших планету сотни миллионов лет назад, буквально встроены в архитектуру города, превращая фасады зданий в живые свидетельства древних эпох.

Трилобиты и ортоцераты: как древние обитатели морей оживают на улицах Петербурга?

Один из самых показательных примеров — цоколь Аничкова лицея в Графском переулке, 1. Его облицовка изобилует хорошо сохранившимися останками трилобитов.

Эти древние морские членистоногие, названные так за трехлопастное тело, жили около 500 миллионов лет назад.

Рядом с ними можно заметить ортоцератов — головоногих моллюсков с удлиненными раковинами, которые когда-то господствовали в ордовикских океанах, а затем вымерли в конце триасовой эпохи.

От Мариинского до Аничкова: где искать «каменных» свидетелей истории Земли в Петербурге?

Подобные палеонтологические «сюрпризы» встречаются и в других знаковых местах города.

Здание новой сцены Мариинского театра облицовано светло-бежевой плиткой полированного известняка, который был привезен из Баварии, и его возраст исчисляется десятками миллионов лет.

Юра — это юрский период, средний (второй) период мезозойской эры. Это эпоха, когда на Земле господствовали динозавры.

Более других бросаются в глаза, конечно же, отшлифованные раковины аммонитов — древних головоногих моллюсков. Некоторые имеют внутри кристаллы диагенетического кальцита, что делает их еще более привлекательными.

Путеводитель по каменным чудесам Петербурга

Для тех, кто желает увидеть более представительные образцы, существует Геологоразведочный музей им. академика Ф. Н. Чернышева. Этот музей, как отмечает источник, хранит «уникальные образцы ископаемых со всего мира».

Так что, оказавшись в центре Петербурга, стоит не только любоваться величественными дворцами, но и внимательно присмотреться к стенам и цоколям зданий.

Возможно, под ногами окажутся не просто камни, а реальные следы древних обитателей морей, чья история насчитывает сотни миллионов лет.