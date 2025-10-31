Не петербуржцы и даже не русские: какими словами финны называют жителей соседней страны

Почему «рюсся» звучит по-разному в финских регионах?

Различия в языке порой раскрывают глубинные исторические процессы и социальные изменения.

В Финляндии два слова, обозначающих русских, — «Venäläinen» и «Ryssä» — иллюстрируют эту тонкую грань между официальным наименованием и разговорным, порой уничижительным, оттенком.

«Venäläinen»: Связь с древностью и официальный статус

«Venäläinen» — это официальное, литературное слово, происходящее от финского названия России — «Venäjä». Оно имеет корни в древнеславянском племени венедов, с которыми предки финнов контактировали еще полторы тысячи лет назад.

Это слово несет нейтральный, исторически обусловленный смысл, связанный с названием страны и ее народа.

«Ryssä»: От нейтралитета к уничижению

«Ryssä» — это слово, чья история более сложна. В XX веке оно приобрело негативный оттенок. Изначально оно использовалось нейтрально, даже официально.

«Так, Александр I именовался в финских документах как император Ryssänmaa (Русской земли)», — отмечается в исследовании.

Однако, в начале XX века, на фоне напряженных отношений между Россией и Финляндией, слово стало считаться оскорбительным.

«Свой русский» и «ненависть к русским»: Когда нейтральное слово становится оружием

«Ryssä» также прочно вошло в устойчивые финские выражения, демонстрируя изменение его восприятия.

«Kotiryssä» — так называли «своего русского», советских работников, помогавших финнам в неофициальных делах. Это выражение, хоть и связано с «русским», имеет оттенок «приближенности».

Гораздо более показательным является выражение «Ryssäviha», что буквально означает «ненависть к русским», указывая на явную русофобию.

Шведский нейтралитет: Как язык финских шведов отличается от финского?

Интересно, что финские шведы, говорящие на втором государственном языке Финляндии, используют слово «ryss», которое имеет нейтральное значение. Это отличает их восприятие от носителей финского языка.

Поэтому в западных регионах Финляндии слово „Ryssä“ может восприниматься менее оскорбительно, чем в восточных. Эта лингвистическая особенность отражает исторические и культурные связи различных групп населения Финляндии.