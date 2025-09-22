101 год и секрет долголетия: сколько раз пересаживали сердце Рокфеллеру

Сам миллиардер говорил, что не только деньги сыграли важную роль в его долголетии.

Дэвид Рокфеллер — человек необычный. Он прожил больше века — 101 год и стал символом долголетия. Как же ему удалось так продлить жизнь?

Стоило ему это больших денег и силы духа, ведь он перенес шесть непростых операций.

Родился в богатстве и учился на отлично

Рокфеллер родился в семье, которая давно стала легендой в США. Его дед, Джон Рокфеллер, был первым долларовым миллиардером и создателем нефтяной империи Standard Oil, пишет Лента.

Дэвид с детства имел все возможности для блестящего старта. Он закончил Гарвард, учился в Лондонской школе экономики и получил докторскую степень в Чикагском университете.

Война и начало карьеры

В годы Второй мировой войны Дэвид служил в армии, занимался разведкой в Северной Африке и Франции. После возвращения домой он начал работать в банке Chase National, принадлежащем семье.

Рокфеллер считал важным понять работу банка изнутри, поэтому прошел путь от помощника управляющего до главы банка.

Лидировал в международном бизнесе

В 1961 году он стал президентом Chase Manhattan Bank и руководил им более 20 лет. Рокфеллер считался очень дальновидным бизнесменом.

Под его руководством учреждение стало первым американским банком, который начал работать в СССР, установив финансовые связи в условиях холодной войны.

Он участвовал в переговорах с советскими лидерами Хрущевым, Косыгиным и Горбачевым, пишет vc.ru.

Необычная история с сердцем

В 1976 году, после серьезной автомобильной аварии, Дэвид перенес первую операцию на сердце. Обычно после такой процедуры нужна долгосрочная реабилитация, но уже через неделю он начал бегать трусцой.

Считается, что за свою жизнь Рокфеллер перенес шесть пересадок сердца, хотя по Сети ходят слухи даже о восьми.

Известно, что последняя операция была проведена прямо у него дома в 2015 году и длилась шесть часов, пишет КП.

Как прожить долго?

Рокфеллер всегда говорил, что секрет его долголетия — простая жизнь, любовь к семье и удовольствие от того, что делаешь.

Но, конечно, большая часть его долголетия связана с медицинскими возможностями и деньгами, которые позволяли проходить сложнейшие операции.

Уникальный пример долголетия

В случае Дэвида важную роль сыграли и гены. Его прадед Уильям Рокфеллер умер на 96-м году, а дед всего полтора месяца не дожил до 98.

Отец — Джон Дэвисон Рокфеллер-Младший чуть меньше — 86, пишет klinikaexpert.ru.

Дэвид Рокфеллер умер в 2017 году в возрасте 101 года, оставив после себя наследие финансиста, политика и мецената.