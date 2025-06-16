Городовой / Общество / Настаивать на сохранении буквы: как жить с ё в фамилии в эпоху перемен
Эксклюзив
Последние новости
Тайное венчание и дочь: выходила ли замуж Екатерина II за князя Потемкина Общество
Загадочный памятник Петру I у Михайловского замка: почему монументу долгое время не могли найти место Город
Плюс 20% к благосостоянию: как вырастет минимальная зарплата в России Общество
«Маркизова лужа» превращается в курорт: как Сестрорецк стал любимым местом отдыха петербургской интеллигенции Город
Пляжный отдых XIX века: как «купальные кареты» оберегали петербургских дам от чужих взглядов на Финском заливе Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Продукты питания
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Настаивать на сохранении буквы: как жить с ё в фамилии в эпоху перемен

Опубликовано: 16 июня 2025 23:02
буква ё
Настаивать на сохранении буквы: как жить с ё в фамилии в эпоху перемен
Городовой ру

Мнение лингвиста о проблемах произношения, ударения и сохранения этой буквы в русском языке.

Разговорное произношение слова «свеклА» в перспективе может вытеснить правильное «свЁкла». Все-таки с ударением на ё. В 2009 году букву признали не смыслообразующей.

А что с ударениями вообще? Остаются ли правила в силе? И почему букве ё так исторически не везет?

На эти вопросы порталу «Городовой» ответила к.ф.н., доцент кафедры русского языка СПбГУ, руководитель Лингвистической клиники СПбГУ Екатерина Зорина.

Ударение всегда на «ё»: «свёкла» — не исключение

Правила ударения остаются в силе.

«В словах, где есть буква Ё ударение всегда падает на эту букву. Слово «свёкла» не исключение», — подчеркнула Екатерина Зорина.

Буква может кардинально менять смысл слова.

«В «признании» буквы Ё несмысловообразующей речь шла о тех случаях, когда это действительно так, но «небо» и «нёбо» по-прежнему разные слова», — пояснила лингвист.

Почему ё не везёт: практические причины и типографские сложности

«Букве Ё «не везет» по целому ряду причин, среди которых и практические, связанные с типографским набором, например», — отметила Екатерина Зорина.

Технические сложности влияют на использование буквы.

Что делать с ё в фамилии: настаивать на правильном написании

Сохранение буквы ё в фамилии — дело принципа.

«Что делать людям с Ё в фамилии? Настаивать на сохранении этой буквы. По закону можно внести изменения в выданные с ошибочным написанием документы. Как кажется, коллеги быстро привыкают и не делают ошибок в фамилии. У нас на факультете, например, работает прекрасный специалист с фамилией Седёлкина. Не слышала, чтобы кто-то ошибался», — рассказала эксперт.

Проблемы буквы в русском языке:

  • Упрощение произношения: Разговорное произношение часто игнорирует букву ё, заменяя ее на е (например, «свекла» вместо «свёкла»).
  • Отказ от ё в печати: Многие издания и документы игнорируют букву ё, заменяя ее на е, что приводит к ошибкам и путанице.
  • Практические сложности: Типографский набор буквы ё может быть сложнее и дороже, чем набор других букв.
  • Неоднозначное отношение: Некоторые считают букву ё устаревшей и ненужной, в то время как другие считают ее важной частью русского языка.

Судьба буквы ё

Будущее буквы ё в русском языке зависит от каждого человека. Если люди будут бережно относиться к своему языку, правильно произносить и писать слова с ё, то эта буква сможет выжить и сохранить своё место в культуре.

Новости по теме
Язык сломать можно: озвучены самые длинные и труднопроизносимые слова русского языка Язык сломать можно: озвучены самые длинные и труднопроизносимые слова русского языка 10 апреля 2025 22:03
Перекрытия, пробки и проблемы со связью: как Северная столица проживает ПМЭФ Перекрытия, пробки и проблемы со связью: как Северная столица проживает ПМЭФ 18 июня 2025 20:03
Потомки Романовых в Советском Союзе: как члены царской семьи жили под чужой фамилией Потомки Романовых в Советском Союзе: как члены царской семьи жили под чужой фамилией 13 июня 2025 13:32
Крестьянские профессии и «говорящие» прозвища: что могут рассказать русские фамилии Крестьянские профессии и «говорящие» прозвища: что могут рассказать русские фамилии 12 июня 2025 17:31
Языковой переворот: филологи огорошили россиян новостью об изменении нормы произношения слова «свекла» Языковой переворот: филологи огорошили россиян новостью об изменении нормы произношения слова «свекла» 9 июня 2025 20:03
Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 9
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».