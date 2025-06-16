Настаивать на сохранении буквы: как жить с ё в фамилии в эпоху перемен

Мнение лингвиста о проблемах произношения, ударения и сохранения этой буквы в русском языке.

Разговорное произношение слова «свеклА» в перспективе может вытеснить правильное «свЁкла». Все-таки с ударением на ё. В 2009 году букву признали не смыслообразующей.

А что с ударениями вообще? Остаются ли правила в силе? И почему букве ё так исторически не везет?

На эти вопросы порталу «Городовой» ответила к.ф.н., доцент кафедры русского языка СПбГУ, руководитель Лингвистической клиники СПбГУ Екатерина Зорина.

Ударение всегда на «ё»: «свёкла» — не исключение

Правила ударения остаются в силе.

«В словах, где есть буква Ё ударение всегда падает на эту букву. Слово «свёкла» не исключение», — подчеркнула Екатерина Зорина.

Буква может кардинально менять смысл слова.

«В «признании» буквы Ё несмысловообразующей речь шла о тех случаях, когда это действительно так, но «небо» и «нёбо» по-прежнему разные слова», — пояснила лингвист.

Почему ё не везёт: практические причины и типографские сложности

«Букве Ё «не везет» по целому ряду причин, среди которых и практические, связанные с типографским набором, например», — отметила Екатерина Зорина.

Технические сложности влияют на использование буквы.

Что делать с ё в фамилии: настаивать на правильном написании

Сохранение буквы ё в фамилии — дело принципа.

«Что делать людям с Ё в фамилии? Настаивать на сохранении этой буквы. По закону можно внести изменения в выданные с ошибочным написанием документы. Как кажется, коллеги быстро привыкают и не делают ошибок в фамилии. У нас на факультете, например, работает прекрасный специалист с фамилией Седёлкина. Не слышала, чтобы кто-то ошибался», — рассказала эксперт.

Проблемы буквы в русском языке:

Упрощение произношения: Разговорное произношение часто игнорирует букву ё, заменяя ее на е (например, «свекла» вместо «свёкла»).

Отказ от ё в печати: Многие издания и документы игнорируют букву ё, заменяя ее на е, что приводит к ошибкам и путанице.

Практические сложности: Типографский набор буквы ё может быть сложнее и дороже, чем набор других букв.

Неоднозначное отношение: Некоторые считают букву ё устаревшей и ненужной, в то время как другие считают ее важной частью русского языка.

Судьба буквы ё

Будущее буквы ё в русском языке зависит от каждого человека. Если люди будут бережно относиться к своему языку, правильно произносить и писать слова с ё, то эта буква сможет выжить и сохранить своё место в культуре.