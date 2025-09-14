«Чтоб с работодателей налог брать максимально»: петербуржцы оценили новое предложение повысить порог бедности

Петербуржцы увидели в инициативе проблему, которая отразится на предпринимателях.

Официально Росстат считает бедными тех, кто живет на доходы меньше 16–17 тысяч рублей в месяц. На бумаге таких сейчас около 7,4% населения.

Но лидер партии «Справедливая Россия – за правду» Сергей Миронов считает, что эта цифра сильно занижена.

По его словам, жить на 16–17 тысяч нельзя — после оплаты коммуналки и проезда почти ничего не остается на еду и лекарства. Это скорее грань выживания, а не реальный порог бедности, пишет Газета.ру.

Новый порог

Сергей Миронов предлагает несколько шагов: пересмотреть методику подсчёта бедности, ориентируясь на реальные расходы людей и установить порог на уровне 43–45 тысяч рублей.

Что говорят петербуржцы?

У Жителей Северной столицы новое предложение вызвало неоднозначную реакцию. Они отметили, что цифра не отражает реальную жизнь.

«Моя ЗП в 50к вызывает сочувствующие взгляды у многих»;

«А если 44 тысячи? Уже средний класс?» — задались вопросом петербуржцы.

Однако не только цифра вызвала беспокойство, но и последствия для бизнеса, которые могут начаться в результате поднятия порога бедности.

«Чтоб с работодателей налог брать максимально. Даже если официально платят 12к, налог будут брать с 43-х»;

«Очень многие оформлены по МРОТ, у большинства ЗП в конвертах», — отмечают местные жители.

Росстат показывает, что сейчас средняя зарплата в России превышает 100 тысяч рублей, а реальные доходы населения растут.

В первом полугодии 2025 года доходы выросли примерно на 5–7%, а инфляция составила около 7–8%.

Казалось бы, есть положительная динамика, но для многих минимальные зарплаты и пособия остаются слишком низкими.