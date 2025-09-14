Городовой / Общество / «Чтоб с работодателей налог брать максимально»: петербуржцы оценили новое предложение повысить порог бедности
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

«Чтоб с работодателей налог брать максимально»: петербуржцы оценили новое предложение повысить порог бедности

Опубликовано: 14 сентября 2025 15:13
деньги
«Чтоб с работодателей налог брать максимально»: петербуржцы оценили новое предложение повысить порог бедности
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Петербуржцы увидели в инициативе проблему, которая отразится на предпринимателях.

Официально Росстат считает бедными тех, кто живет на доходы меньше 16–17 тысяч рублей в месяц. На бумаге таких сейчас около 7,4% населения.

Но лидер партии «Справедливая Россия – за правду» Сергей Миронов считает, что эта цифра сильно занижена.

По его словам, жить на 16–17 тысяч нельзя — после оплаты коммуналки и проезда почти ничего не остается на еду и лекарства. Это скорее грань выживания, а не реальный порог бедности, пишет Газета.ру.

Новый порог

Сергей Миронов предлагает несколько шагов: пересмотреть методику подсчёта бедности, ориентируясь на реальные расходы людей и установить порог на уровне 43–45 тысяч рублей.

Что говорят петербуржцы?

У Жителей Северной столицы новое предложение вызвало неоднозначную реакцию. Они отметили, что цифра не отражает реальную жизнь.

«Моя ЗП в 50к вызывает сочувствующие взгляды у многих»;

«А если 44 тысячи? Уже средний класс?» — задались вопросом петербуржцы.

Однако не только цифра вызвала беспокойство, но и последствия для бизнеса, которые могут начаться в результате поднятия порога бедности.

«Чтоб с работодателей налог брать максимально. Даже если официально платят 12к, налог будут брать с 43-х»;

«Очень многие оформлены по МРОТ, у большинства ЗП в конвертах», — отмечают местные жители.

Росстат показывает, что сейчас средняя зарплата в России превышает 100 тысяч рублей, а реальные доходы населения растут.

В первом полугодии 2025 года доходы выросли примерно на 5–7%, а инфляция составила около 7–8%.

Казалось бы, есть положительная динамика, но для многих минимальные зарплаты и пособия остаются слишком низкими.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще