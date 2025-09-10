День рождения на болоте: грибник смог прожить 16 дней в лесу Ленобласти — вот как ему это удалось

Леса Ленинградской области — красивые, но порой коварные. Быстро заблудиться здесь можно даже в хорошую погоду.

68-летний мужчина по имени Александр Шавров ушел за грибами в леса Ленинградской области и пропал. Его близкие забили тревогу и сразу начался поиск.

Волонтеры прочесывали земляные тропы, спасатели запускали беспилотники, но результатов долго не было.

Поиски длиной в две недели

Шли дни, а Александра так и не нашли. Поиски длились целых 16 дней. За это время спасатели и волонтеры обследовали большие участки леса и болота.

Спасти мужчину удалось охотникам, которые заметили его вдалеке. Александр был жив, выглядел уставшим, но в целом здоровым, сообщает spb.tsargrad.tv.

Все это время он питался тем, что находил в лесу — грибами, ягодами и водой из ручьев.

Выживание в лесу

Несмотря на сложные условия, мужчина смог продержаться. Он спал просто на земле, без палатки и укрытия, и даже встретил в лесу свой день рождения, пишет АиФ.

Это доказывает, насколько важны знания основ выживания и природы.

Возвращение домой

Сейчас жизни Александра ничего не угрожает. Охотники доставили его домой на болотоходе, так как возвращаться пешком по лесным тропам было затруднительно.

Что нужно помнить перед походом в лес

Этот случай напоминает: всегда предупреждайте близких о своем маршруте. Возьмите с собой заряженный телефон, запас воды и еды, спички или зажигалку, фонарик.

Даже если вы опытный грибник, подготовка — залог безопасности.

Еще одна история

Недавно под Павловском случился похожий случай. 75-летняя женщина ушла за грибами и тоже потерялась. Она упала и не смогла встать, пролежала в лесу трое суток без еды и воды, пишет КП.

Ее крики услышали другие грибники. На место приехали росгвардейцы — они дали ей воды, соорудили носилки и вынесли к дороге. Сейчас женщина в больнице, врачи продолжают лечение.